"Все либо опоздают на самолеты, либо неизвестно, что будет!" В Рижском аэропорту задерживалась проверка багажа
Фото: соцсети
Из-за технических неполадок в аэропорту сейчас ограничена скорость проверки зарегистрированного багажа вылетающих пассажиров, подтвердили в аэропорту.
В Латвии
Дополнена:Сегодня 13:24

"Все либо опоздают на самолеты, либо неизвестно, что будет!" В Рижском аэропорту задерживалась проверка багажа

Отдел информации

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Пользователи соцсетей сообщали, что утром 17 октября в Рижском аэропорту не работала лента для сдачи багажа. В аэропорту также подтвердили технические проблемы, которые позже были исправлены.

"В Рижском аэропорту сегодня утром не работает лента для сдачи багажа. Все либо опоздают на самолеты, либо неизвестно, что будет", - писали пользователи соцсетей.

В Рижском аэропорту по техническим причинам утром в субботу задерживалась проверка сдаваемого багажа, сообщила руководитель проектов по коммуникации аэропорта Илзе Сална. Аэропорт призывал пассажиров приезжать заблаговременно и учитывать, что процесс сдачи багажа может занять больше времени. Сална пояснила, что из-за технических неполадок в аэропорту была ограничена скорость проверки зарегистрированного багажа вылетающих пассажиров.

По ее словам, утром авиакомпании предупредили пассажиров своих рейсов о необходимости прибыть в аэропорт вовремя. Некоторые рейсы вылетели позже, чтобы дождаться всех пассажиров и их багажа. В отдельных случаях авиакомпании изменили планы перелетов некоторых пассажиров, чтобы те могли отправиться в запланированное путешествие. Представитель аэропорта заверила, что в настоящее время нет оснований полагать, что произошедшее стало результатом преднамеренных действий.

Судя по публикациям пассажиров в соцсетях, очереди образовались еще в 6 утра. В тот момент очередь растянулась вплоть до зоны ускоренного прохождения досмотра Fast Track.

Около 13.00 сообщалось, что технические службы Рижского аэропорта устранили неполадки в работе линий обработки сдаваемого багажа. Пропускная способность системы досмотра багажа полностью восстановлена. Аэропорт поблагодарил пассажиров, столкнувшихся сегодня утром с неудобствами, за понимание.

Темы

Аэропорт "Рига"ЛатвияРига

Другие сейчас читают