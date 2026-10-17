"Все либо опоздают на самолеты, либо неизвестно, что будет!" В Рижском аэропорту задерживалась проверка багажа
Пользователи соцсетей сообщали, что утром 17 октября в Рижском аэропорту не работала лента для сдачи багажа. В аэропорту также подтвердили технические проблемы, которые позже были исправлены.
"В Рижском аэропорту сегодня утром не работает лента для сдачи багажа. Все либо опоздают на самолеты, либо неизвестно, что будет", - писали пользователи соцсетей.
В Рижском аэропорту по техническим причинам утром в субботу задерживалась проверка сдаваемого багажа, сообщила руководитель проектов по коммуникации аэропорта Илзе Сална. Аэропорт призывал пассажиров приезжать заблаговременно и учитывать, что процесс сдачи багажа может занять больше времени. Сална пояснила, что из-за технических неполадок в аэропорту была ограничена скорость проверки зарегистрированного багажа вылетающих пассажиров.
Rīgas lidostā šorīt nestrādā nododamo somu lenta. Visi vai nu nokavēs lidmašīnas, vai nezinu, kas notiks. https://t.co/lCZepJLjGY— Princese Zeltīte (@elinakursite) October 17, 2026
По ее словам, утром авиакомпании предупредили пассажиров своих рейсов о необходимости прибыть в аэропорт вовремя. Некоторые рейсы вылетели позже, чтобы дождаться всех пассажиров и их багажа. В отдельных случаях авиакомпании изменили планы перелетов некоторых пассажиров, чтобы те могли отправиться в запланированное путешествие. Представитель аэропорта заверила, что в настоящее время нет оснований полагать, что произошедшее стало результатом преднамеренных действий.
Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik nododamās bagāžas pārbaude Rīgas lidostā ir ilgāka nekā ierasts. Lūdzam ierasties lidostā laikus un rēķināties ar ilgāku bagāžas nodošanas procesu. Mūsu tehniķi strādā, lai problēmu atrisinātu iespējami ātri. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! https://t.co/a02YqkB8EK— RIX Riga Airport (@riga_airport) October 17, 2026
Судя по публикациям пассажиров в соцсетях, очереди образовались еще в 6 утра. В тот момент очередь растянулась вплоть до зоны ускоренного прохождения досмотра Fast Track.
Около 13.00 сообщалось, что технические службы Рижского аэропорта устранили неполадки в работе линий обработки сдаваемого багажа. Пропускная способность системы досмотра багажа полностью восстановлена. Аэропорт поблагодарил пассажиров, столкнувшихся сегодня утром с неудобствами, за понимание.
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Rīgas lidostas tehniskie dienesti ir novērsuši sestdienas agrā rītā radušās tehniskās problēmas nododamās bagāžas apstrādes līnijās. Bagāžas pārbaudes kapacitāte ir atjaunota pilnā apjomā. Pateicamies par izpratni pasažieriem, kuri šorīt saskārās ar neērtībām. https://t.co/4kOcxPd1pN— RIX Riga Airport (@riga_airport) October 17, 2026