"Все либо опоздают на самолеты, либо неизвестно, что будет!" В Рижском аэропорту задерживается проверка багажа
Пользователи соцсетей сообщают, что утром 17 октября в Рижском аэропорту не работает лента для сдачи багажа. В аэропорту также подтвердили технические проблемы.
"В Рижском аэропорту сегодня утром не работает лента для сдачи багажа. Все либо опоздают на самолеты, либо неизвестно, что будет", - пишут пользователи соцсетей.
В Рижском аэропорту по техническим причинам в настоящее время задерживается проверка сдаваемого багажа, сообщила руководитель проектов по коммуникации аэропорта Илзе Сална. Аэропорт призывает пассажиров приезжать заблаговременно и учитывать, что процесс сдачи багажа может занять больше времени. Сална пояснила, что из-за технических неполадок в аэропорту сейчас ограничена скорость проверки зарегистрированного багажа вылетающих пассажиров.
Rīgas lidostā šorīt nestrādā nododamo somu lenta. Visi vai nu nokavēs lidmašīnas, vai nezinu, kas notiks. https://t.co/lCZepJLjGY— Princese Zeltīte (@elinakursite) October 17, 2026
По ее словам, утром авиакомпании предупредили пассажиров своих рейсов о необходимости прибыть в аэропорт вовремя. Некоторые рейсы вылетели позже, чтобы дождаться всех пассажиров и их багажа. В отдельных случаях авиакомпании изменили планы перелетов некоторых пассажиров, чтобы те могли отправиться в запланированное путешествие.
Представитель аэропорта заверила, что в настоящее время нет оснований полагать, что произошедшее стало результатом преднамеренных действий.
Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik nododamās bagāžas pārbaude Rīgas lidostā ir ilgāka nekā ierasts. Lūdzam ierasties lidostā laikus un rēķināties ar ilgāku bagāžas nodošanas procesu. Mūsu tehniķi strādā, lai problēmu atrisinātu iespējami ātri. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! https://t.co/a02YqkB8EK— RIX Riga Airport (@riga_airport) October 17, 2026
Аэропорт также призывает пассажиров следить за объявлениями на сайте riga-airport.com и в аккаунтах в социальных сетях. Технические специалисты аэропорта работают над тем, чтобы как можно скорее устранить проблему.
Судя по публикациям пассажиров в соцсетях, очереди образовались еще четыре часа назад. В тот момент очередь растянулась вплоть до зоны ускоренного прохождения досмотра Fast Track.