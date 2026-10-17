"Все либо опоздают на самолеты, либо неизвестно, что будет!" В Рижском аэропорту задерживается проверка багажа

По ее словам, утром авиакомпании предупредили пассажиров своих рейсов о необходимости прибыть в аэропорт вовремя. Некоторые рейсы вылетели позже, чтобы дождаться всех пассажиров и их багажа. В отдельных случаях авиакомпании изменили планы перелетов некоторых пассажиров, чтобы те могли отправиться в запланированное путешествие.