"Все либо опоздают на самолеты, либо неизвестно, что будет!" В Рижском аэропорту задерживается проверка багажа
Фото: соцсети
Из-за технических неполадок в аэропорту сейчас ограничена скорость проверки зарегистрированного багажа вылетающих пассажиров, подтвердили в аэропорту.
В Латвии

"Все либо опоздают на самолеты, либо неизвестно, что будет!" В Рижском аэропорту задерживается проверка багажа

Отдел информации

Otkrito.lv

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Пользователи соцсетей сообщают, что утром 17 октября в Рижском аэропорту не работает лента для сдачи багажа. В аэропорту также подтвердили технические проблемы.

"В Рижском аэропорту сегодня утром не работает лента для сдачи багажа. Все либо опоздают на самолеты, либо неизвестно, что будет", - пишут пользователи соцсетей.

В Рижском аэропорту по техническим причинам в настоящее время задерживается проверка сдаваемого багажа, сообщила руководитель проектов по коммуникации аэропорта Илзе Сална. Аэропорт призывает пассажиров приезжать заблаговременно и учитывать, что процесс сдачи багажа может занять больше времени. Сална пояснила, что из-за технических неполадок в аэропорту сейчас ограничена скорость проверки зарегистрированного багажа вылетающих пассажиров.

По ее словам, утром авиакомпании предупредили пассажиров своих рейсов о необходимости прибыть в аэропорт вовремя. Некоторые рейсы вылетели позже, чтобы дождаться всех пассажиров и их багажа. В отдельных случаях авиакомпании изменили планы перелетов некоторых пассажиров, чтобы те могли отправиться в запланированное путешествие.

Представитель аэропорта заверила, что в настоящее время нет оснований полагать, что произошедшее стало результатом преднамеренных действий.

Аэропорт также призывает пассажиров следить за объявлениями на сайте riga-airport.com и в аккаунтах в социальных сетях. Технические специалисты аэропорта работают над тем, чтобы как можно скорее устранить проблему.

Судя по публикациям пассажиров в соцсетях, очереди образовались еще четыре часа назад. В тот момент очередь растянулась вплоть до зоны ускоренного прохождения досмотра Fast Track.

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