Почему Европа не может стать сверхдержавой: эксперт назвала главную проблему ЕС
Европейский союз хочет конкурировать с США и Китаем, но ему мешает отсутствие единства. Эксперт объяснила, почему Европе сложно стать настоящей сверхдержавой и какую роль в этом играют страны Балтии.
Одной из давних проблем, мешающих европейскому единству на международной арене и не позволяющих Европейскому союзу (ЕС) стать настоящей сверхдержавой, является отсутствие стратегического сближения позиций. Об этом заявила директор аналитического центра Carnegie Europe Роза Бальфур.
Чтобы ЕС мог действовать как сверхдержава, Европе необходимо гораздо больше единства вместо раздробленности и раскола, которые заметны, если рассматривать ситуацию с точки зрения внешней политики безопасности, отметила она.
"Поскольку ЕС является торговой сверхдержавой с огромными возможностями регулирования, любой представитель институтов ЕС скажет, что мы обязательно должны конкурировать с США и Китаем, пытаться стать третьим полюсом и действовать как единый блок, - сказала Бальфур. - Однако, если некоторые европейцы стремятся превратить ЕС в сверхдержаву, то прежде всего необходимо объединить людей. Сделать это исключительно сверху невозможно".
Бальфур отметила, что ЕС в определенном смысле представляет собой уникальный эксперимент. Поэтому рассматривать его как государство, в котором сосредоточены государственная власть и государственные учреждения, - значит пытаться представить его чем-то, чем он изначально не задумывался.
"Это не означает, что ЕС не может использовать свое влияние. Думаю, есть еще много того, что Евросоюз способен делать, и он совершенно точно может эффективнее использовать свое торговое влияние. Кроме того, ЕС мог бы лучше задействовать дипломатию, даже если его влияние в сфере внешней безопасности не столь велико. Возможно, Евросоюз мог бы активнее использовать тот факт, что благодаря своему разнообразию способен вести переговоры с разными странами", - заявила агентству LETA директор Carnegie Europe.
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Она подчеркнула, что при формировании европейской реакции на события в Украине важную роль в понимании образа мышления Кремля играют страны Балтии, Польша и Финляндия. Если бы нечто подобное произошло, например, в Латинской Америке, "у нас были бы испанцы и итальянцы, а также португальцы, которые гораздо лучше знают этот регион. Если бы что-то произошло в Африке, у нас были бы Франция и другие страны, обладающие гораздо более глубокими знаниями".
"Сейчас газеты много пишут о разногласиях между европейцами. Однако на самом деле существует и глубокое понимание других частей мира, которое может помочь Европе сформировать уникальную модель глобального взаимодействия. Форма интеграции, сложившаяся на европейском континенте, тоже уникальна", - отметила Бальфур.
По ее мнению, важно, чтобы европейцы в целом понимали, как выглядит мир с точки зрения жителей других частей Европы.
"Именно поэтому одной из давних проблем европейского единства на международной арене фактически является отсутствие стратегического сближения позиций. На мой взгляд, ответственность за эту ситуацию в равной степени лежит на разных странах, однако мы можем сделать гораздо больше, чтобы понять, как другие воспринимают мир и как на него смотрят наши европейские партнеры. Думаю, есть возможности для гораздо более тесного объединения европейцев", - сказала эксперт.