Почему Европа не может стать сверхдержавой: эксперт назвала главную проблему ЕС

"Это не означает, что ЕС не может использовать свое влияние. Думаю, есть еще много того, что Евросоюз способен делать, и он совершенно точно может эффективнее использовать свое торговое влияние. Кроме того, ЕС мог бы лучше задействовать дипломатию, даже если его влияние в сфере внешней безопасности не столь велико. Возможно, Евросоюз мог бы активнее использовать тот факт, что благодаря своему разнообразию способен вести переговоры с разными странами", - заявила агентству LETA директор Carnegie Europe.