Падение в отеле обошлось в 3600 евро, аллергия - в 6169: реальные истории детских травм и болезней на отдыхе

"Путешествуя с детьми, важно предусмотреть как ситуацию, когда поездку приходится отменять из-за болезни, так и необходимость получения помощи уже за границей. Если страховой полис в соответствии с его условиями предусматривает покрытие расходов при отмене поездки, это может помочь вернуть деньги за билеты и проживание. При этом стоимость лечения в разных странах может существенно различаться, поэтому нельзя рассчитывать, что медицинская помощь детям везде будет предоставляться бесплатно", – объясняет Данче.