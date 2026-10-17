Падение в отеле обошлось в 3600 евро, аллергия - в 6169: реальные истории детских травм и болезней на отдыхе
Аллергическая реакция, внезапная болезнь или неудачное падение во время семейного отпуска могут обернуться счетами на тысячи евро. В преддверии осенних школьных каникул специалисты рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются родители во время зарубежных поездок и что необходимо предусмотреть, чтобы избежать непредвиденных расходов.
Согласно данным страхового акционерного общества BTA Baltic Insurance Company (BTA), в последние годы наибольшее количество заявлений о страховом возмещении, связанных с детьми младше 18 лет, поступало именно в октябре, когда семьи отправляются на отдых во время школьных каникул. В этом году 76% таких заявлений связаны с оплатой медицинских расходов за границей.
Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает, что перед поездкой родителям необходимо оценить характерные для выбранной страны риски для здоровья, проверить наличие необходимых прививок и при необходимости проконсультироваться с семейным врачом.
Лечение детей за границей обходится все дороже
За прошлый год BTA выплатила в общей сложности 64 329 евро страховых возмещений по случаям, связанным с детьми младше 18 лет. В этом году к октябрю сумма выплат уже достигла 58 169 евро.
В последние годы больше всего заявлений поступает именно в октябре, когда начинаются осенние школьные каникулы и многие семьи отправляются за границу. Страховые случаи бывают разными: потерянный в аэропорту багаж, отмененные в последний момент поездки или задержанные рейсы. Однако подавляющее большинство обращений связано с медицинскими расходами за рубежом.
Наиболее крупные страховые возмещения за лечение заболеваний до сих пор выплачивались в связи со случаями в Сингапуре, Словакии, Швейцарии, Турции и Канаде.
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Как рассказал директор департамента страховых возмещений BTA Иво Данче, проблемы со здоровьем невозможно предсказать. Они могут нарушить планы еще до начала путешествия или возникнуть уже за границей, когда семье приходится обращаться за медицинской помощью, менять авиабилеты или продлевать пребывание в стране.
"Путешествуя с детьми, важно предусмотреть как ситуацию, когда поездку приходится отменять из-за болезни, так и необходимость получения помощи уже за границей. Если страховой полис в соответствии с его условиями предусматривает покрытие расходов при отмене поездки, это может помочь вернуть деньги за билеты и проживание. При этом стоимость лечения в разных странах может существенно различаться, поэтому нельзя рассчитывать, что медицинская помощь детям везде будет предоставляться бесплатно", – объясняет Данче.
По его словам, перед поездкой необходимо выяснить, насколько доступна медицинская помощь в выбранной стране, и подобрать соответствующий лимит покрытия медицинских расходов.
Кроме того, если ребенок заболевает во время путешествия, родители все чаще пользуются дистанционными медицинскими консультациями eMed, позволяющими связаться с врачом в Латвии по телефону или видеосвязи и оперативно получить рекомендации о дальнейших действиях.
Аллергическая реакция обошлась в 6169 евро, а неудачное падение – в 3600 евро
За последние три года средний размер страхового возмещения по туристическим страховкам BTA увеличился на 46%. В этом году средняя выплата за один страховой случай составила 371 евро. Однако в наиболее серьезных случаях медицинские расходы достигают нескольких тысяч евро.
Например, во время путешествия по Сингапуру у девятилетнего ребенка возникла аллергическая реакция, сопровождавшаяся высокой температурой. Ему потребовалось лечение в больнице, а общая сумма страхового возмещения составила 6169 евро. Страховка покрыла не только медицинские расходы, но и дополнительные затраты на гостиницу и перенос авиарейсов.
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В другом случае четырехлетний ребенок неудачно упал в детской зоне отдыха отеля и передними зубами прокусил язык и верхнюю губу. Его пришлось госпитализировать, а страховая компенсация достигла 3600 евро.
Среди наиболее дорогостоящих случаев также встречаются заболевания дыхательных путей. Так, 12-летнему ребенку из-за инфекции верхних дыхательных путей потребовалась трехдневная госпитализация. Страховое возмещение в этом случае составило 2200 евро.
Какие опасности для здоровья могут подстерегать детей во время путешествия
В Центре профилактики и контроля заболеваний подчеркивают, что во время поездок дети сталкиваются с непривычным климатом, новой пищей и возможными инфекционными рисками.
Поэтому перед путешествием родителям рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в стране назначения, убедиться, что ребенок получил все предусмотренные его возрастом прививки, и при необходимости проконсультироваться с семейным врачом о дополнительных профилактических мерах.
Также желательно взять с собой подходящую для ребенка аптечку и достаточный запас лекарств, которые он принимает регулярно. Во время путешествия и детям, и взрослым необходимо уделять особое внимание гигиене рук, безопасности продуктов питания и качеству питьевой воды.
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Специалисты особо предупреждают, что при появлении у ребенка выраженных или быстро усиливающихся симптомов нельзя откладывать обращение за медицинской помощью.
Что родителям необходимо сделать перед поездкой
Эксперты рекомендуют заранее позаботиться о нескольких важных вещах, которые помогут снизить риски для здоровья ребенка и избежать дополнительных расходов.
1. Собрать аптечку для ребенка. В путешествие рекомендуется взять термометр, пластыри, средства для обработки ран, подходящие ребенку препараты от боли и высокой температуры, а также соли для пероральной регидратации, помогающие восполнить потерю жидкости. Выбор противоаллергических препаратов и их дозировку необходимо заранее обсудить с семейным врачом или фармацевтом. Также следует проверить правила ввоза лекарств в страну назначения.
2. Выяснить, как получить медицинскую помощь за границей. Медицинское обслуживание детей иностранных туристов далеко не во всех странах является бесплатным. Если семья отправляется в государство, где действует Европейская карта медицинского страхования (EVAK), такую карту необходимо оформить и ребенку. Она дает право на необходимую медицинскую помощь в государственной системе здравоохранения на тех же условиях, что и местным жителям. Однако EVAK не покрывает пациентские доплаты, расходы на медицинскую транспортировку в Латвию и лечение в частных медицинских учреждениях.
3. Оценить риски при путешествии в дальние и экзотические страны. Даже если поездка запланирована на ближайшие дни, стоит обсудить с врачом, какие профилактические меры еще можно предпринять и какие правила безопасности необходимо соблюдать. Врач также оценит возможность вакцинации с учетом страны назначения и времени, оставшегося до отъезда. Кроме того, необходимо подобрать соответствующие возрасту ребенка средства защиты от солнца и насекомых.
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4. Проверить условия туристической страховки. Перед поездкой необходимо внимательно изучить, какие именно риски покрывает полис. Особое внимание следует уделить лимитам медицинских расходов, медицинской эвакуации и затрат на сопровождающего ребенка взрослого – родителя или другого ответственного лица. Также стоит проверить условия покрытия при отмене путешествия, проблемах с багажом и изменениях авиарейсов. Если во время отдыха планируются занятия спортом или у ребенка есть хронические заболевания, желательно заранее сообщить об этом страховщику и уточнить условия страхования.
5. Сохранить контакты страховщика и все документы о расходах. Перед поездкой рекомендуется записать в телефон номер страхового полиса и круглосуточный телефон помощи страховой компании. BTA также предлагает пользоваться мобильным приложением Mans BTA. Кроме того, необходимо знать местный номер экстренной медицинской помощи. Если ребенок заболел или получил травму, следует связаться со страховщиком для уточнения дальнейших действий. Однако в экстренной ситуации прежде всего необходимо обратиться за местной медицинской помощью. Все медицинские заключения, рецепты и платежные документы следует сохранить для последующего обращения за страховым возмещением.
Почему одной европейской медицинской карты может быть недостаточно
Специалисты напоминают, что наличие Европейской карты медицинского страхования не означает полного покрытия всех расходов на лечение за границей. Даже в странах, где она действует, семье могут потребоваться дополнительные средства на пациентские доплаты, частную медицинскую помощь, изменение обратных билетов или медицинскую транспортировку домой. Поэтому при выборе туристической страховки важно учитывать не только стоимость полиса, но и перечень покрываемых рисков, максимальные суммы возмещения и условия получения помощи в стране назначения.