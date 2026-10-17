В Сигулдском крае спасен исторический памятник, который десятилетиями был окутан тайной

Возможно, именно эта давняя история впоследствии породила представление о том, что сохранившееся до наших дней каменное здание и есть та самая старинная "Шведская церковь". Однако архитектурное исследование рисует другую картину: здание, которое мы видим сегодня, скорее всего, представляет собой зерновой амбар в неоготическом стиле, построенный в последней четверти XIX века для нужд хозяйственного комплекса Аллажского поместья.