В Сигулдском крае спасен исторический памятник, который десятилетиями был окутан тайной
В Аллажмуйже завершились работы по консервации культурно-исторического памятника "Шведская церковь со средневековым кладбищем", который местные жители также называют магазеей. Главной задачей было остановить разрушительное воздействие времени – укрепить многовековые стены и защитить их от дальнейшего разрушения.
Укреплено и защищено
Как сообщает самоуправление Сигулдского края, для восстановления устойчивости и безопасности исторических конструкций проведены масштабные укрепительные работы: усилены фундаменты и сооружена специальная подпорная стена; переложены и укреплены углы здания, оконные и дверные проемы; установлена система стальных стяжек, удерживающих каркас здания; для защиты каменных стен и фронтонов сооружены новые конструкции крыши с покрытием из глиняной черепицы.
Во время работ также привели в порядок территорию вокруг объекта – вырубили кустарники и самосевные деревья, корни которых и создаваемая ими сырость со временем представляли серьезную угрозу каменным стенам.
Благодаря проведенным работам одно из самых загадочных исторических мест Аллажи теперь укреплено и защищено от неблагоприятных погодных условий. Это существенный вклад в сохранение культурного наследия всего Сигулдского края.
История места – церковь и магазея
История этого места началась задолго до появления здания, которое можно увидеть сегодня. Зерновой амбар Аллажского поместья построили на территории, где прежде находилось средневековое кладбище, а в XVII веке здесь стояла и деревянная церковь. В 1692 году ее запечатлел на своем рисунке И. А. Ульрих.
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Возможно, именно эта давняя история впоследствии породила представление о том, что сохранившееся до наших дней каменное здание и есть та самая старинная "Шведская церковь". Однако архитектурное исследование рисует другую картину: здание, которое мы видим сегодня, скорее всего, представляет собой зерновой амбар в неоготическом стиле, построенный в последней четверти XIX века для нужд хозяйственного комплекса Аллажского поместья.
Его архитектура необычна: в кладке использованы тесаные блоки известкового туфа правильной формы, выделяющие углы и ниши здания, а на неоштукатуренных фасадах видны естественные фактура и цвет камня. Для здания также характерны неоготические формы и стрельчатые арки.
Почему его называют магазеей?
В XIX веке магазеи были важной частью хозяйственной жизни села. В них хранили запас зерна для нужд крестьян. После сбора урожая определенное количество зерна следовало сдать в магазею, а при необходимости крестьяне могли взять зерно взаймы для посева или пропитания семьи. Позже долг нужно было вернуть с процентами.
Таким образом, магазея служила своего рода резервом на непредвиденный случай – чтобы при неурожае или других трудностях люди не лишились хозяйства и не остались без средств к существованию.
Как появилось название "Шведская церковь"?
Неоготическая архитектура здания, стрельчатые формы и особенно крест на фронтоне (торцевой стене под крышей) могут вызывать ассоциации с церковью. Однако исследователи отмечают, что крест не является достаточным доказательством культового назначения здания: исторически кресты использовались и как защитные символы на хозяйственных постройках.
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Архитектор Илмарс Дирвейкс в своем исследовании указал, что у здания нет характерной для церквей планировки или других существенных признаков культовой постройки. Оно двухэтажное, в стенах видны места крепления балок перекрытия, небольшие оконные проемы и вентиляционные люки, что гораздо больше соответствует хозяйственному зданию.
Поэтому название "Шведская церковь", скорее всего, представляет собой исторически закрепившийся миф, возникший благодаря истории стоявшей здесь старинной церкви, местным преданиям и неоготическому облику здания. И сегодня объект официально известен как "Шведская церковь со средневековым кладбищем" и является значимым памятником культурного наследия.
Судьба здания в XX веке
В начале 1920-х годов, во время аграрной реформы, зерновой амбар поместья передали вновь созданному крестьянскому хозяйству. В 1923 году на здании соорудили новую крышу, устроили пандус для доставки кормов на верхний этаж, а на нижнем оборудовали хлев.
Необычная история здания продолжилась и позднее. Свидетельства того, что бывшую "церковь" использовали для хозяйственных нужд, встречаются также в прессе XX века и материалах обследований.
В 1983 году объекту присвоили статус памятника архитектуры местного значения. В материалах обследования того времени говорится, что от так называемой "Шведской церкви" остались голые стены без крыши, а внутреннее пространство здания и окружающая территория заросли растительностью.
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Предание о Шведской церкви продолжало жить. И в последующие годы местные жители рассказывали о зерновом амбаре поместья, устроенном в старинной церкви. Эти рассказы стали частью истории самого места – даже если выводы исследователей свидетельствуют о том, что сохранившееся здание само по себе не является старинной церковью шведских времен.