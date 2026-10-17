Латвия, Эстония, Литва и Польша обратились к властям ЕС относительно судьбы Rail Baltica

В нынешней ситуации в сфере безопасности особенно важно использование Rail Baltica как в гражданских, так и в военных целях. Проект укрепит возможности ЕС и НАТО по быстрой переброске военнослужащих и техники на восточном фланге Европы, тем самым внеся существенный вклад в общую европейскую безопасность и готовность реагировать на угрозы.