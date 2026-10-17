Латвия, Эстония, Литва и Польша обратились к властям ЕС относительно судьбы Rail Baltica
Латвия, Эстония, Литва и Польша в совместном письме председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен призвали предусмотреть финансирование для Rail Baltica в следующем многолетнем бюджете ЕС.
Надо предусмотреть
Письмо подписали премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Польши Дональд Туск.
Лидеры четырех стран подтверждают в письме твердую приверженность завершению проекта Rail Baltica в течение следующего многолетнего финансового периода ЕС – в 2028–2034 годах, одновременно подчеркивая, что для его успешной реализации необходимо стабильное, предсказуемое и целевое финансирование ЕС.
"Мы совместно призываем предусмотреть в Механизме объединения Европы отдельное целевое финансирование проекта Rail Baltica", – говорится в письме.
"Это общая европейская инфраструктура безопасности и военной мобильности, и теперь за одним столом с нами находится и Польша. Строительство не должно останавливаться, поэтому мы согласовываем сроки и планы работ с Европейской комиссией и Польшей", – подчеркнул премьер-министр Андрис Кулбергс.
Стратегический вклад в безопасность Европы
В письме подчеркивается, что Rail Baltica – гораздо больше, чем проект транспортной инфраструктуры. Это стратегическая европейская инвестиция в безопасность, военную мобильность, транспортную связанность, экономическую устойчивость и территориальную сплоченность.
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Rail Baltica – единственный проект, цель которого заключается в одновременном создании недостающих соединений в двух коридорах Трансъевропейской транспортной сети и приоритетном коридоре военной мобильности ЕС.
В нынешней ситуации в сфере безопасности особенно важно использование Rail Baltica как в гражданских, так и в военных целях. Проект укрепит возможности ЕС и НАТО по быстрой переброске военнослужащих и техники на восточном фланге Европы, тем самым внеся существенный вклад в общую европейскую безопасность и готовность реагировать на угрозы.
Одновременно Rail Baltica будет способствовать интеграции стран Балтии в европейскую железнодорожную сеть, улучшит трансграничное сообщение и укрепит экономическую конкурентоспособность ЕС и сплоченность регионов.
Необходимо предсказуемое финансирование ЕС
Латвия, Эстония, Литва и Польша подчеркивают, что в реализацию Rail Baltica уже вложены значительные средства национальных бюджетов и ЕС. Все четыре страны подтверждают готовность и впредь выполнять свои обязательства и тесно сотрудничать, чтобы обеспечить согласованное и своевременное завершение проекта.
Лидеры стран отмечают в письме, что Rail Baltica достиг важного этапа реализации на всем протяжении запланированного железнодорожного коридора. В странах Балтии почти половина основной трассы уже строится или подготовлена к началу строительства.
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Масштаб и стратегическое значение проекта требуют предсказуемого долгосрочного финансирования ЕС. Поэтому лидеры четырех стран призывают предусмотреть для Rail Baltica отдельную статью финансирования, соответствующую значению проекта для общеевропейских интересов.
В заключение письма лидеры стран выражают уверенность, что Европейский совет и впредь будет признавать Rail Baltica одним из приоритетных проектов ЕС и поддержит создание условий, необходимых для его успешного завершения.