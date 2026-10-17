Создатель Lido рассказал, как рэкетиры защищали его бизнес в 90-е и почему он не боялся платить

"Когда ко мне приходили и объясняли, что эти вопросы нужно уладить, я сразу понимал ситуацию. Как я сегодня говорю своим коллегам на работе - мы оплачивали "страховку". Тогда я тоже понимал, что должен застраховать и свой объект, и сотрудников. Полиция или милиция не могли меня защитить. Зачем рассказывать сказки, будто я ездил бы и всем бил морды? Для чего? Мне нужно было кормить людей и создавать для них эксклюзивную обстановку, где они могли бы проводить вечера. Поэтому я не боюсь сказать: я застраховал себя.