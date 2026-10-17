Создатель Lido рассказал, как рэкетиры защищали его бизнес в 90-е и почему он не боялся платить
Создатель ресторанного бизнеса Lido Гунар Кирсонс вспомнил, как в 90-е предприниматели платили рэкетирам за возможность спокойно работать, объяснил, почему считает политическую ответственность в Латвии фикцией, и рассказал о новом проекте Daba. Бизнесмен также заявил, что готов платить сотрудникам по 10 евро в час на руки, чтобы побудить латвийцев, работающих за границей, вернуться домой.
Путь Кирсонса в предпринимательство начался еще до восстановления независимости Латвии, когда объявленная Михаилом Горбачевым перестройка открыла возможности для первых частных инициатив. Еще в детстве он научился самостоятельно зарабатывать деньги, а затем открыл первое частное предприятие на улице Лачплеша, напротив кинотеатра Lāčplēsis. В то время ему приходилось лавировать между пробелами в законодательстве и советскими контролирующими органами.
Рэкет как "страховая компания"
После восстановления независимости начались бурные 90-е годы. Правоохранительные органы не могли защитить предпринимателей, а на улицах действовали рэкетиры. Кирсонс вспоминает это время без лишнего пафоса и открыто объясняет, почему решил платить так называемой "крыше".
"Когда ко мне приходили и объясняли, что эти вопросы нужно уладить, я сразу понимал ситуацию. Как я сегодня говорю своим коллегам на работе - мы оплачивали "страховку". Тогда я тоже понимал, что должен застраховать и свой объект, и сотрудников. Полиция или милиция не могли меня защитить. Зачем рассказывать сказки, будто я ездил бы и всем бил морды? Для чего? Мне нужно было кормить людей и создавать для них эксклюзивную обстановку, где они могли бы проводить вечера. Поэтому я не боюсь сказать: я застраховал себя.
Они защищали меня в полном смысле этого слова, и суммы не были баснословными. Я всех их знал еще со времен занятий спортом, а для меня главным были спокойствие и возможность работать без проблем", - рассказал предприниматель.
От дорогих ресторанов до общедоступного питания
В начале своей карьеры Кирсонс сосредоточился на развитии заведений высокого класса, в частности ресторана "Белый лебедь". Образование в области прикладного искусства побуждало его уделять особое внимание интерьеру, посуде и эстетике.
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В начале 90-х деньги быстро приходили и уходили, в том числе благодаря нефтяным сделкам, однако со временем этот период закончился. Осознав изменения в экономической ситуации и возрастающую роль налогов, предприниматель решил развивать доступное питание для широкой публики. О создании Lido и значении этого предприятия Кирсонс говорит с гордостью.
"Я начал думать о том, как накормить народ. Так я создал то, чем сегодня горжусь и за что получил орден Трех звезд, - предприятие народного питания. Я не позволил таким сетям быстрого питания, как McDonald's, столь агрессивно и серьезно зайти в Латвию. Конечно, у них есть свое место, но если мы не хотим обзавестись лишним весом и сахарным диабетом, нужно думать о правильной, здоровой пище", - рассказал он.
Говоря об отношениях политики и бизнеса в 90-е годы, Кирсонс отмечает, что многие пытались действовать из лучших побуждений. Однако отсутствие четких законов и продвижение личных интересов направили развитие страны по неправильному пути.
Постепенно ситуация улучшилась. В частности, предприятия стали отказываться от зарплат в конвертах, чтобы избавиться от постоянного напряжения и необходимости скрывать доходы.
Политическая безответственность и бюрократия
Оценивая причины экономического отставания Латвии от соседних стран, Кирсонс называет главными проблемами чрезмерное регулирование со стороны чиновников и отсутствие политической ответственности. По его мнению, ответственность министров и премьер-министра должна быть реальной и измеримой. Для этого необходимо сочетать достойное вознаграждение с личной ответственностью за принимаемые решения.
Предприниматель резко критикует нынешнюю практику и предлагает изменить подход к работе должностных лиц.
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"У политиков есть очень удобный ответ - политическая ответственность. Что это означает на самом деле? Безответственность! Я хотел бы, чтобы политики несли юридическую ответственность.
Все возмущаются тем, что у политиков высокие зарплаты, но я считаю, что их нужно увеличить в десять раз, одновременно потребовав юридической ответственности за принимаемые решения.
Если из-за решений должностного лица государство теряет миллионы, оно должно отвечать. Но если он приносит государству сто миллионов или миллиард, пусть юридически получает свой процент и зарабатывает! Тогда никому даже в голову не придет давать взятки, а государство окажется в выигрыше", - изложил свою позицию бизнесмен.
С бюрократическими препятствиями Кирсонс столкнулся и недавно, открывая новый объект в Межапарке. Из-за согласовательных процедур открытие задержалось на три месяца. По его словам, возражения чиновников против красивой брусчатки вместо асфальта привели к значительным потерям как для него, так и для самоуправления, неоправданно затормозив реализацию проекта.
Говоря о политической ситуации и формировании правительства, Кирсонс считает, что Андрису Кулбергсу было бы полезно прислушаться к опыту Улдиса Пиленса. Он также предлагает привлекать к работе правительства энергичных людей с предпринимательским опытом, в том числе Айнарса Шлесерса, при этом соблюдая баланс с национальными политическими силами и требованиями законодательства.
Новый этап: проект Daba и возвращение латвийцев домой
После ухода из Lido и отказа от сотрудничества с иностранными партнерами Кирсонс сосредоточился на новом бренде Daba. Он считает, что местный бизнес не должен зависеть от средств фондов Европейского союза, поскольку легкие деньги снижают бдительность предпринимателей и их стремление к эффективности.
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Вместо этого Кирсонс планирует внедрить цифровые платежные решения, которые позволят существенно ускорить обслуживание клиентов. В перспективе он рассчитывает развивать франшизу на европейском уровне.
Предприниматель также убежден, что демографический кризис и нехватку рабочей силы в Латвии можно преодолеть, обеспечив конкурентоспособную оплату труда и более гибкие условия трудового законодательства.
10 евро в час на руки - чтобы латвийцы возвращались из-за границы
Говоря об оплате труда и мотивации латвийцев, работающих за границей, вернуться домой, Кирсонс занимает четкую позицию.
"Я могу открыто сказать: своим работникам я буду платить десять евро в час на руки, после уплаты налогов.
В нашем секторе повсюду предлагают восемь с половиной евро до уплаты налогов. Я делаю это намеренно, чтобы информация дошла до тех, кто работает в Англии или других странах. Если человек отработает у меня десять часов в день в течение двадцати дней в месяц, он получит две тысячи евро на руки. Это те же деньги, которые он зарабатывает за границей, но здесь расходы на жизнь значительно ниже. И люди захотят вернуться", - заявил предприниматель.
При этом от правительства он требует не вмешиваться в бизнес посредством ограничений на сверхурочную работу.
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"Единственное, о чем я прошу правительство, - не вмешивайтесь в наш бизнес с ограничениями сверхурочной работы! Позвольте работодателю и работнику самим договариваться об этом в договоре. Работодатель должен быть как отец, который сам ест последним: сначала платит работникам, затем рассчитывается с государством и только после этого берет деньги себе", - объяснил Кирсонс.
Предприниматель признает, что, несмотря на существующие трудности, общество и государственные учреждения становятся более компетентными. В качестве примера он приводит Службу государственных доходов, которая, по его оценке, за последние годы превратилась из карательного учреждения в партнера, готового к диалогу.
"Будущее Латвии зависит от личного вклада каждого человека, а не от постоянных требований к государству", - подчеркнул Гунарс Кирсонс.