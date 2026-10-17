Сменил Tele2 на Bite и получил счет на 1063 евро: оператор объяснил огромный штраф
Житель Латвии был шокирован счетом на 1063 евро, который получил от мобильного оператора Tele2 после перехода к конкуренту Bite. Мужчина опубликовал видео в Facebook и спросил, можно ли оспорить такую сумму.
"Друзья, утро началось с большого сюрприза. Пришло письмо от Tele2. 1063 евро. Оказалось, это штраф за расторжение договора. За то, что я ушел от Tele2 к Bite. Не слишком ли большой штраф? Напишите, можно ли это оспорить. Может, есть юристы. Мне кажется, сумма неадекватно большая. Это уже вседозволенность!" - рассказал мужчина в опубликованном видео.
Запись набрала около 1,4 тысячи лайков. В комментариях пользователи выражали возмущение и предполагали, что условия могли быть прописаны в договоре мелким шрифтом. Некоторые советовали обратиться к юристу.
Одна из комментаторов, ранее работавшая с бизнес-клиентами Tele2, отметила, что для оценки ситуации необходимо знать подробности. По ее словам, крупная сумма может быть связана с устройствами, приобретенными в рассрочку, скидками на тарифы или несколькими номерами, подключенными к одному договору.
Другие пользователи интересовались, предупредил ли оператор клиента о финансовых последствиях перехода к другому поставщику услуг.
Jauns.lv обратился в Tele2 за комментарием. На вопросы ответил руководитель отдела по связям с общественностью компании Оскарс Фирманис.
Почему сумма могла превысить 1000 евро
В Tele2 объяснили, что при подключении тарифного плана со скидкой клиент принимает обязательство пользоваться услугой в течение определенного периода - обычно 12 или 24 месяцев. Взамен он получает более выгодную цену. У клиентов, которые платят стандартную стоимость услуг, подобных обязательств нет.
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"Сумма обязательств по договору в размере 1000 евро не может возникнуть из-за одного номера телефона", - подчеркнул представитель оператора. По его словам, такая сумма досрочного расторжения может образоваться, если договор одновременно прекращается по нескольким номерам - например, при подключении компании или семейного пакета, - и если расторжение происходит в самом начале срока действия договора, когда размер обязательств еще не успел пропорционально уменьшиться.
В Tele2 пояснили, что с каждым последующим месяцем сумма, которую необходимо заплатить при досрочном прекращении договора, сокращается. Соответственно, чем ближе дата перехода к другому оператору к окончанию срока договора, тем меньше плата за его досрочное расторжение.
По утверждению компании, срок действия договора и порядок расчета суммы указываются в самом договоре и приложениях к нему. Клиент знакомится с этими условиями и подтверждает их при заключении соглашения.
Как часто возникают подобные ситуации
В Tele2 заявили, что количество жалоб на такие начисления невелико по сравнению с общей клиентской базой. По словам представителя компании, речь идет об отдельных случаях в течение года.
В компании также отметили, что практика предоставления скидок в обмен на обязательство пользоваться услугой в течение определенного срока распространена не только в телекоммуникационной отрасли, но и на других рынках, например в сфере электроэнергии.
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Как избежать крупного счета при смене оператора
В Tele2 утверждают, что уделяют особое внимание прозрачности и понятности условий договоров.
По словам представителя компании, когда оператор получает запрос на перенос номера к другому поставщику услуг, стандартная процедура предусматривает телефонный разговор с клиентом. Во время него сотрудники должны обсудить ситуацию и лично проинформировать человека о действующих обязательствах и конкретных расходах.
Кроме того, частные клиенты могут заранее уточнить сумму, связавшись со службой поддержки, либо посмотреть ее в личном кабинете на сайте оператора.
Таким образом, прежде чем переходить к другому мобильному оператору, стоит проверить, действует ли еще договор с обязательным сроком использования услуг, распространяются ли на него скидки и есть ли другие финансовые обязательства. Это позволит заранее узнать возможную сумму к оплате и избежать неприятных сюрпризов.