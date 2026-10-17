Сменил Tele2 на Bite и получил счет на 1063 евро: оператор объяснил огромный штраф

"Друзья, утро началось с большого сюрприза. Пришло письмо от Tele2. 1063 евро. Оказалось, это штраф за расторжение договора. За то, что я ушел от Tele2 к Bite. Не слишком ли большой штраф? Напишите, можно ли это оспорить. Может, есть юристы. Мне кажется, сумма неадекватно большая. Это уже вседозволенность!" - рассказал мужчина в опубликованном видео.