Сотрудник площадки на улице Барона в Риге: "Мы говорим о защите детей, но кто защитит нас от них?"
На детской площадке на улице Кр.Барона в Риге неоднократно возникали конфликты с агрессивно настроенными подростками. После инцидента 6 октября, когда один из молодых людей достал нож во время столкновения с отцом ребенка, сотрудники площадки опасаются, что ситуация может повториться.
На детской площадке на улице Кришьяня Барона в Риге неоднократно происходили конфликты с агрессивно настроенными подростками. Сотрудник администрации площадки рассказал Jauns.lv, что возможности противостоять такому поведению ограничены, а взрослые, которые пытаются сделать замечание, рискуют лишь усугубить ситуацию.
В качестве примера работник приводит события 6 октября, когда во время конфликта с отцом ребенка один из группы подростков достал нож. На следующий день те же молодые люди начали ломать забытый на площадке детский велосипед. Когда одна из матерей сделала им замечание, между ней и подростками также возник конфликт.
По словам сотрудника, в компании есть один молодой человек постарше, к которому присоединились несколько подростков. Работник утверждает, что ранее предупреждал его о нежелательном окружении, однако тот отвечал, что не приглашает остальных сам - они приходят без приглашения. Особенно агрессивной сотрудник считает одну из участниц компании.
"Они хотят показать себя"
По словам работника, раньше на площадке тоже собирались разные подростковые компании, однако до недавнего времени ничего чрезмерно серьезного не происходило. "Они в таком подростковом возрасте, когда хотят показать себя, и время от времени пытаются привлечь внимание разными способами", - рассказал он. Сотрудник вспомнил и других молодых людей, которые прежде вели себя похожим образом. По его словам, нынешний случай с ножом стал очередным эпизодом в череде подобных ситуаций.
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На вопрос, впервые ли на площадке появился нож, работник ответил, что подобное случалось и в первые годы после открытия парка. Тогда, однако, на территории находился охранник, и подростки не так охотно шли на конфронтацию.
Сейчас полиция регулярно патрулирует эту территорию, но, по наблюдениям сотрудника, преимущественно днем. Между тем наиболее активными подростки становятся примерно в восемь часов вечера.
После нападения на отца ребенка присутствие Рижской муниципальной полиции на площадке усилили, в том числе в вечерние часы.
"У меня нет гарантий, что однажды ничего не случится"
Сотрудник признался, что после происшествия 6 октября ему стало тревожно работать на площадке. По его словам, в тот день он долго разговаривал с подростками и пытался не допустить их к административным помещениям. При этом ему нужно было выполнять и обычные обязанности: закрывать помещения и убирать инвентарь.
"Я стоял перед ними, чтобы они туда не попали. Параллельно мне нужно было работать - закрывать помещения, убирать инвентарь. И тут та девушка проехала совсем близко ко мне на самокате и что-то сказала. Я сделал вид, что не услышал и не понял. Но у меня нет гарантий, что однажды ничего не случится", - рассказал работник.
Причину подобного поведения подростков он видит во вседозволенности.
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"Мы все время говорим о защите детей, о том, чего взрослым нельзя делать. Но кто защитит нас от этих подростков?" - задается вопросом сотрудник.
По его словам, на площадку приходит много маленьких детей, однако старшие ребята нередко используют грубую нецензурную лексику. Если им делают замечания, ситуация зачастую только обостряется. Работник также отмечает, что возможности полиции ограничены, поскольку речь идет о несовершеннолетних.
Он добавил, что сотрудники проходят обучение по вопросам защиты детей, но хотел бы, чтобы специалисты, обсуждающие эти проблемы, сами увидели происходящее на площадке. По его мнению, раньше школы активнее взаимодействовали с родителями, в том числе обсуждая посещаемость и поведение детей, тогда как сейчас подобного участия взрослых, по его наблюдениям, стало меньше.
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