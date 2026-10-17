Сотрудник площадки на улице Барона в Риге: "Мы говорим о защите детей, но кто защитит нас от них?"

"Я стоял перед ними, чтобы они туда не попали. Параллельно мне нужно было работать - закрывать помещения, убирать инвентарь. И тут та девушка проехала совсем близко ко мне на самокате и что-то сказала. Я сделал вид, что не услышал и не понял. Но у меня нет гарантий, что однажды ничего не случится", - рассказал работник.