В Риге пройдет международная выставка образования: что предложат будущим студентам
Хотите учиться за границей, но не знаете, с чего начать и сколько это будет стоить? В субботу в Риге пройдет международная выставка образования, где представители более 50 учебных заведений расскажут о программах, условиях поступления, стипендиях и возможностях финансирования учебы.
В субботу, 17 октября, в Риге пройдет международная выставка образования Days of International Education, в которой примут участие более 50 учебных заведений из Европы, США, Канады и других стран.
Мероприятие состоится в гостинице Radisson Blu Hotel Latvija и продлится с 10:00 до 16:00.
Посетители смогут лично пообщаться с представителями университетов, колледжей, средних школ и языковых центров. Они расскажут о доступных программах обучения, требованиях для поступления, стипендиях и возможностях финансирования учебы за рубежом.
В программу также включены бесплатные семинары и презентации. В частности, участники смогут узнать больше об учебе в Нидерландах и Ирландии, международных экзаменах по английскому языку и других вопросах, связанных с получением образования за границей.
Выставку организует Baltic Council for International Education.
Мероприятие рассчитано на учащихся средних школ, будущих студентов, их родителей, педагогов и всех, кто интересуется возможностями международного образования.