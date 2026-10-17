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Солнце сквозь облака и до +13 градусов: какой будет погода в Латвии в субботу
В субботу, 17 октября, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, однако местами небо будет проясняться и выглянет солнце. Такой прогноз представил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Утром в отдельных районах страны можно будет наблюдать туман и дымку. Преимущественно они сохранятся в центральной и восточной частях Латвии. Днем на большей части территории небо останется облачным, но местами облака рассеются и появится солнце. Вечером на северо-западе страны кое-где ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно будет слабым. Однако ближе к вечеру на морском побережье усилится умеренный северный и северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +9 до +13 градусов.
В Риге в течение дня временами будет выглядывать солнце. Осадков не ожидается, однако в начале дня в городе еще сохранятся туман и дымка. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.