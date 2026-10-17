Солнце сквозь облака и до +13 градусов: какой будет погода в Латвии в субботу

Утром в отдельных районах страны можно будет наблюдать туман и дымку. Преимущественно они сохранятся в центральной и восточной частях Латвии. Днем на большей части территории небо останется облачным, но местами облака рассеются и появится солнце. Вечером на северо-западе страны кое-где ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно будет слабым. Однако ближе к вечеру на морском побережье усилится умеренный северный и северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +9 до +13 градусов.