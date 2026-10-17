Можно летать бюджетно: Кулбергс не повторяет ошибок Кариньша и критикует предшественников
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что за четыре месяца работы на посту главы правительства не увидел необходимости пользоваться частными самолетами для зарубежных поездок. Его слова можно считать острой критикой в адрес бывшего премьера Кришьяниса Кариньша.
Андрис Кулбергс опубликовал в соцсети X видео и сообщение, в котором усомнился в необходимости специальных авиарейсов, использовавшихся во время зарубежных командировок его предшественника Кришьяниса Кариньша.
"За четыре месяца на посту премьер-министра, посещая разные страны, участвуя в саммитах, конференциях и многочисленных рабочих визитах, я убедился, что все поездки и перелеты можно планировать заранее. Используя регулярные рейсы, например airBaltic, всегда можно добраться до нужного места в нужное время", - написал Кулбергс.
4 MĒNEŠOS nespēju pat teorētiski atrast nepieciešamību @krisjaniskarins VIP LIDOJUMIEM 🛩️ Šo četru mēnešu laikā premjera amatā, apmeklējot daudzas valstis, samitos, konferencēs un piedaloties neskaitāmās darba vizītēs, esmu pārliecinājies, ka visas vizītes un lidojumus ir iespējams laicīgi saplānot. Izmantojot regulāros reisus, piemēram, @airBaltic vienmēr var nokļūt nepieciešamajā galamērķī un laikā. Tāpēc iepriekšējā privāto lidmašīnu izmantošana nebija nekāda pamatojuma un nepieciešamība, bet gan izvēle, lepnība un valsts līdzekļu izšķērdēšana.— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) October 16, 2026
По его мнению, использование частных самолетов в предыдущие годы было не необходимостью, а сознательным выбором.
"Поэтому у прежнего использования частных самолетов не было никаких оснований и необходимости. Это был выбор, проявление высокомерия и расточительство государственных средств", - заявил премьер.
Что показала проверка спецрейсов Кариньша
Скандал вокруг специальных авиарейсов Кариньша разгорелся после проверки Госконтроля. Аудит охватывал 2021-2023 годы, когда Кариньш возглавлял правительство. По данным аудиторов, за этот период в 32 случаях, то есть примерно в 60% зарубежных командировок, премьер-министр использовал специальные рейсы. Их общая стоимость составила около 1,2 млн евро.
Государственный контроль пришел к выводу, что как минимум 221 566 евро из государственного бюджета были потрачены незаконно, а расходы еще на 323 688 евро из средств Совета ЕС были неэкономными.
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Сам Кариньш ранее заявлял, что принимал решения о графике поездок, но не получал информации о стоимости перелетов и доступных альтернативах. Он утверждал, что полагался на Государственную канцелярию, которая отвечала за организацию командировок. В марте 2024 года Кариньш объявил об уходе с должности министра иностранных дел. Решение последовало на фоне скандала с частными перелетами и начала расследования.
В соцсетях напомнили о пандемии
Не все пользователи соцсети согласились с оценкой Кулбергса. Некоторые напомнили, что часть периода, охваченного проверкой, пришлась на пандемию Covid-19, когда регулярное авиасообщение было ограничено.
"Я совершенно не защищаю Кариньша, но разве эти VIP-перелеты не приходились на время Covid, когда с регулярными рейсами вообще были проблемы?" - спросил один из комментаторов. Кулбергс ответил коротко: "Нет, большинство было после". Другой пользователь также усомнился в аргументах премьера, заявив, что ситуация с авиасообщением в пандемию была сложной, а переход от ограничений к периоду после начала полномасштабной войны России против Украины происходил постепенно.
Однако в ходе проверки Государственный контроль учитывал ограничения, действовавшие во время пандемии. Ключевая претензия аудиторов заключалась в том, что специальные рейсы использовались и тогда, когда чрезвычайная ситуация не была объявлена, а регулярные коммерческие перелеты могли стать более дешевой альтернативой.
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"Почему отвечает только один?"
В обсуждении звучала и другая претензия: комментаторы требовали не ограничиваться поиском ответственных среди чиновников, участвовавших в организации поездок, а оценить роль самих политиков. Один из пользователей призвал Кулбергса добиться справедливости, а не допустить, чтобы единственным виновным оказался бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.
Другой комментатор спросил, когда обвинения будут сняты с чиновника, которого он считает "козлом отпущения", и будут ли предъявлены претензии Кариньшу и Силине, которая также пользовалась частными рейсами.
В комментариях напомнили и о принципе ответственности руководителя: если решения принимались во время работы правительства Кариньша, то, по мнению одного из пользователей, именно бывший премьер должен отвечать за них. При этом часть комментаторов выразила надежду, что разбирательство будет справедливым и не превратится в политическое преследование.
Другие участники дискуссии поддержали критику Кулбергса. Один из них назвал использование частных самолетов проявлением элитарности - оторванности от обычных людей и эгоцентризма. Другой написал, что Кариньш просто хотел произвести впечатление.
Но нашлись и те, кто поставил под сомнение саму публикацию нового премьера. Один из пользователей упрекнул Кулбергса в том, что вместо работы над актуальными проблемами страны он снова возвращается к истории с перелетами Кариньша.