Можно летать бюджетно: Кулбергс не повторяет ошибок Кариньша и критикует предшественников

"Я совершенно не защищаю Кариньша, но разве эти VIP-перелеты не приходились на время Covid, когда с регулярными рейсами вообще были проблемы?" - спросил один из комментаторов. Кулбергс ответил коротко: "Нет, большинство было после". Другой пользователь также усомнился в аргументах премьера, заявив, что ситуация с авиасообщением в пандемию была сложной, а переход от ограничений к периоду после начала полномасштабной войны России против Украины происходил постепенно.