Адвокат о ситуации в школах Латвии: "Чрезвычайно большая проблема - вседозволенность детей"

О нехватке работников в разных сферах Латвии и проблемах школьного образования Саулведис Варпиньш говорил в эфире программы "Preses klubs" на TV24. По его словам, кадровый дефицит ощущается не только в школах, но и в полиции, судебной системе и многих других профессиях. При этом адвокат считает, что у каждой отрасли есть собственные проблемы, которые необходимо решать независимо от дискуссий о привлечении трудовых мигрантов. В случае со школами, по его мнению, особого внимания заслуживают отношения между учителями и учениками, а также вопрос дисциплины.