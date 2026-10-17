Адвокат о ситуации в школах Латвии: "Чрезвычайно большая проблема - вседозволенность детей"
Нехватка учителей - лишь часть проблемы латвийского образования. Адвокат Саулведис Варпиньш считает, что в школах необходимо восстановить дисциплину, четко определить границы между педагогами и учениками и пересмотреть отношения с родителями.
О нехватке работников в разных сферах Латвии и проблемах школьного образования Саулведис Варпиньш говорил в эфире программы "Preses klubs" на TV24. По его словам, кадровый дефицит ощущается не только в школах, но и в полиции, судебной системе и многих других профессиях. При этом адвокат считает, что у каждой отрасли есть собственные проблемы, которые необходимо решать независимо от дискуссий о привлечении трудовых мигрантов. В случае со школами, по его мнению, особого внимания заслуживают отношения между учителями и учениками, а также вопрос дисциплины.
"В школах, я думаю, чрезвычайно большая проблема - это вседозволенность, которая существует у детей. Должен быть какой-то порядок", - заявил Варпиньш.
Он рассказал, что слышал жалобы на ситуации, когда ученики воспринимают себя как равных учителям. По мнению адвоката, в школьной среде такие отношения недопустимы: роли педагога и ученика должны быть четко разграничены. "Один - тот, кто учит, а другой - тот, кто слушает и учится", - подчеркнул Варпиньш.
Он допускает, что трудности могут быть связаны и с самими учителями, в том числе с их способностью качественно преподавать. Однако адвокат не считает это главным вопросом. По его мнению, необходимо пересмотреть правила, регулирующие отношения между педагогами и учениками, и закрепить более четкие требования на нормативном уровне.
Варпиньш также обратил внимание на отношения учителей с родителями школьников. По его словам, взрослые нередко приходят в школу со своими амбициями и ожиданиями, не задумываясь о том, какие требования действительно обоснованны и что учебное заведение обязано обеспечивать. "Родители очень часто реализуют свои амбиции, не задумываясь, сколько и чего можно требовать от школы, а чего требовать нельзя", - отметил адвокат.