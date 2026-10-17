В Латвии рассматривают изменения для 734 магазинов: что может стать обязательным для торговых сетей?

По его словам, участники ассоциации уже продают газеты и журналы там, где есть покупательский интерес и возможность организовать поставки. Предложенный государством механизм компенсаций он оценивает положительно, однако сомневается в его долгосрочной эффективности. Кроме того, в законопроекте пока не уточнены требования к ассортименту, размещению изданий, поставкам и порядку возмещения убытков.