В Латвии рассматривают изменения для 734 магазинов: что может стать обязательным для торговых сетей?
В Латвии крупные продуктовые магазины планируют обязать продавать газеты и журналы. За последние годы количество мест, где можно приобрести печатную прессу, заметно сократилось из-за закрытия почтовых отделений и киосков. Министерство экономики рассчитывает, что новые правила сделают газеты и журналы доступнее для жителей страны.
Подготовленные поправки к закону о прессе и других средствах массовой информации коснутся торговых сетей с годовым оборотом более 100 миллионов евро. Требование будет распространяться на магазины с торговой площадью не менее 300 квадратных метров в городах государственного значения и от 60 квадратных метров в остальных населенных пунктах, сообщает LSM.lv.
При этом обязанность продавать прессу не возникнет автоматически. Как пояснил парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис, она появится только в том случае, если издатели обратятся с просьбой организовать продажу газет и журналов в конкретном магазине. Если такая торговля окажется убыточной, государство сможет компенсировать потери через Фонд культурного капитала.
По расчетам министерства, изменения затронут шесть торговых сетей и в общей сложности 734 магазина. Благодаря этому около 96% жителей Латвии смогут приобрести печатную прессу в радиусе 20 километров от места проживания.
Однако представители торговли выступают против обязательного характера новых требований. Исполнительный директор Латвийской ассоциации продовольственных торговцев Янис Дубултс считает, что магазины и издатели должны самостоятельно договариваться о сотрудничестве, ориентируясь на спрос.
По его словам, участники ассоциации уже продают газеты и журналы там, где есть покупательский интерес и возможность организовать поставки. Предложенный государством механизм компенсаций он оценивает положительно, однако сомневается в его долгосрочной эффективности. Кроме того, в законопроекте пока не уточнены требования к ассортименту, размещению изданий, поставкам и порядку возмещения убытков.
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Инициатором изменений ранее выступила Латвийская ассоциация издателей прессы. Ее представители обеспокоены тем, что некоторые торговые сети, недавно вышедшие на латвийский рынок, отказываются продавать печатные издания.
Исполнительный директор ассоциации Гунтарс Лицис пояснил, что новые магазины привлекают часть покупателей, но не предлагают им возможности приобрести газеты и журналы. В результате доступность печатной прессы продолжает сокращаться.
Ситуацию осложняет и общее падение спроса. Согласно отраслевым данным за 2014-2025 годы, количество экземпляров прессы, проданных в торговых точках, сократилось на 71%, а число подписчиков уменьшилось на 31%. Одной из причин стало изменение привычек населения: все больше людей предпочитают получать информацию в интернете.
Тем не менее Министерство экономики считает необходимым сохранять доступность информации в разных форматах. По словам Миезайниса, особое значение печатная пресса имеет в приграничных районах, где могут возникать проблемы с доступом к телевидению и ощущается влияние информационного пространства соседних стран. Контролировать выполнение новых требований планируется поручить Центру защиты прав потребителей.
Пока речь идет только о законопроекте. Поправки переданы на согласование министерствам и другим заинтересованным сторонам, которое продлится до 30 октября.