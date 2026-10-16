Зеленский запросил у Европы еще 70 млрд евро и предупредил о последствиях поражения Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил европейских лидеров, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро, и попросил выделить еще не менее 70 миллиардов на оборону.
"В следующем году война обойдется в 155 миллиардов евро, и нам нужно от вас еще как минимум 70 миллиардов евро на оборону, вооружение и повышение нашей устойчивости. Это реалистичная сумма, и я прошу вас найти эту поддержку", - заявил Зеленский на заседании Европейского совета в пятницу.
По словам украинского президента, Владимир Путин готов продолжать войну и в следующем году, поэтому Европа должна быть к этому готова. Зеленский призвал европейских лидеров не ослаблять санкции против России и связанных с ней лиц.
"Путин использует все возможные уловки, чтобы получить больше денег и произвести больше оружия", - сказал президент Украины.
Зеленский призвал защитить замороженные российские активы
Отдельно Зеленский обратился к европейским лидерам с призывом обеспечить защиту всех замороженных российских активов и найти механизм их использования для поддержки Украины.
Он предупредил, что если Европа не предпримет необходимых шагов, Россия может найти способ получить доступ к этим средствам и использовать их для финансирования войны против Украины, а также операций против европейских стран.
"Нам необходимо убедиться, что все эти активы, вся сумма, защищены и могут быть действительно использованы. И поверьте, если Европа не предпримет этот шаг - а речь идет именно о безопасности - Путин найдет способ добраться до этих денег. Тогда, конечно же, он использует эти активы для финансирования своей войны против нас и своих операций против вас", - предупредил Зеленский на заседании Европейского совета.
"Нарушение воздушного пространства - это уже вторжение"
На пресс-конференции Зеленский заявил, что европейские страны едины в поддержке Украины, поскольку понимают риски, связанные с российской агрессией. По его словам, особенно заметной эта поддержка стала в течение последнего месяца. "Европа очень едина и осознает все риски. Потому что эти риски касаются не только Украины", - отметил президент.
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Он напомнил об инцидентах с нарушением воздушного пространства стран Евросоюза российскими беспилотниками, а также о попытке диверсии в Лейпциге.
"Сегодня уже нет необходимости вести сухопутную войну. Нарушение воздушного пространства - это уже вторжение. Россия это испытывает. Пять или шесть стран уже пострадали от ударов беспилотников. Поэтому Европа понимает, что пока Украина стоит на ногах, эскалация с Россией будет менее интенсивной. Сегодня это понимают все на сто процентов", - заявил Зеленский.
По его словам, вопрос заключается не только в возможном выводе украинских войск из Донбасса, но и в самом существовании украинского государства. "Мы стоим и боремся. А какова альтернатива? Нас уничтожат. Не все это понимают, потому что Украина держится", - сказал президент.
Он также предложил европейским лидерам задуматься о последствиях возможной победы России. "А если он [Путин] победит, сколько украинцев приедет в Европу? 20 миллионов?" - спросил Зеленский.
По его словам, в случае падения Украины Европе придется столкнуться с угрозами гораздо более серьезными, чем появление нескольких беспилотников в воздушном пространстве европейских стран.
Зеленский также сообщил, что Соединенные Штаты не согласились на компромиссное предложение, которое позволило бы Украине прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.