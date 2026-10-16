Зеленский запросил у Европы еще 70 млрд евро и предупредил о последствиях поражения Украины

"Нам необходимо убедиться, что все эти активы, вся сумма, защищены и могут быть действительно использованы. И поверьте, если Европа не предпримет этот шаг - а речь идет именно о безопасности - Путин найдет способ добраться до этих денег. Тогда, конечно же, он использует эти активы для финансирования своей войны против нас и своих операций против вас", - предупредил Зеленский на заседании Европейского совета.