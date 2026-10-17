Почему одним приходится сдавать экзамены, а другим гражданство Латвии предоставляет Сейм?

Обычно латвийское гражданство можно получить путем натурализации. Для этого необходимо постоянно проживать в стране не менее пяти лет и сдать необходимые экзамены, в том числе на знание латышского языка. После подачи документов процедура может занять несколько месяцев. Однако за особые заслуги перед государством гражданство может предоставить Сейм, оценивая достижения человека, его связь с Латвией и возможный вклад в развитие страны, сообщает LSM.lv.