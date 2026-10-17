Почему одним приходится сдавать экзамены, а другим гражданство Латвии предоставляет Сейм?
15 октября Сейм предоставил латвийское гражданство за особые заслуги перед государством ученой индийского происхождения Дивье Канане Вишванате, которая уже несколько лет живет и работает в Латвии. Вместе с семьей она инвестировала средства в развитие науки. Такие решения принимаются сравнительно редко, однако это один из способов привлечения в страну высококвалифицированных специалистов.
Обычно латвийское гражданство можно получить путем натурализации. Для этого необходимо постоянно проживать в стране не менее пяти лет и сдать необходимые экзамены, в том числе на знание латышского языка. После подачи документов процедура может занять несколько месяцев. Однако за особые заслуги перед государством гражданство может предоставить Сейм, оценивая достижения человека, его связь с Латвией и возможный вклад в развитие страны, сообщает LSM.lv.
За время работы 14-го Сейма гражданство в особом порядке получили 11 человек. Для сравнения: в прошлом году путем натурализации гражданами Латвии стали 724 человека.
Председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис пояснил, что депутаты прежде всего учитывают заслуги кандидата. Еще одним фактором может стать невозможность получить гражданство через натурализацию из-за ограничений на двойное гражданство.
"Это два основных фактора. Однако закон не устанавливает исчерпывающего перечня критериев. Главное, чтобы Сейм согласился", – отметил Кутрис.
По его словам, ежегодно комиссия получает примерно 15-20 предложений о предоставлении гражданства за особые заслуги, однако одобрение получает лишь часть из них.
Муж ученой, Канан Вишванат, получил латвийское гражданство еще в 2023 году. Оба работают в сфере фармацевтических исследований и предпринимательства. По информации Латвийской академии наук, семья вложила средства в создание лаборатории искусственного интеллекта, а также развивает центр разработки лекарств, где планируется производить в том числе инъекционные препараты.
Президент Латвийской академии наук Иварс Калвиньш считает, что привлечение иностранных ученых необходимо для развития страны.
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"Нам нужно привлекать специалистов самого высокого уровня, причем лучше уже состоявшихся ученых, чем пять лет обучать их в университете, а затем еще четыре-пять лет ждать защиты диссертации. Мы должны всеми возможными способами приглашать в Латвию лояльных и образованных людей, способных развивать здесь промышленность", – подчеркнул Калвиньш.
При этом гражданство не является обязательным условием для проживания, работы или научной деятельности иностранцев в Латвии. Однако латвийский паспорт может значительно облегчить международные поездки, участие в конференциях и профессиональное сотрудничество, поскольку во многие страны можно въезжать без оформления визы.
По мнению Калвиньша, Латвия до сих пор недостаточно активно привлекала иностранных специалистов в науку, исследования и высшее образование. Предоставление гражданства, считает он, может помочь удержать талантливых людей в стране, чтобы после учебы или работы они не уезжали искать лучшие возможности за границей.
В Латвийской академии наук надеются, что получение гражданства поможет ученой и ее семье надолго связать свое будущее с Латвией.
Всего на этой неделе латвийское гражданство в особом порядке получили два человека – ученая Дивья Канана Вишваната и украинский каноист Данило Мичуда.