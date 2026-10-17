Русскоязычные дети испортили Латвии статистику способности школьников к чтению
Почти каждый второй латвийский школьник не может полноценно понять прочитанный текст, а результаты страны за несколько лет резко ухудшились. Эксперты объясняют, что повлияло на ситуацию и почему языковой переход оказался серьезным испытанием для части учеников.
Последние данные исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представленные в сентябре, свидетельствуют об опасно низком уровне читательской грамотности латвийских школьников. В международном тестировании в прошлом году участвовали почти 7000 пятнадцатилетних жителей Латвии, и 41% не достигли даже минимального уровня: им трудно понять основную мысль текста, найти информацию и сделать выводы. Высокого уровня достигли менее 3%. Средний результат Латвии составил 430 баллов - ниже среднего показателя ОЭСР (461) и результатов обеих соседних стран Балтии. Среди 91 страны Латвия заняла 40-е место, Эстония - восьмое, сообщает Ir.
С 2022 года читательская грамотность снизилась почти повсеместно, но среди 50 стран с сопоставимыми данными падение в Латвии оказалось самым значительным: минус 45 баллов против 14 в среднем по ОЭСР. Заместитель государственного секретаря министерства Роландс Озолс связывает это прежде всего с двумя реформами системы образования.
В 2023 году завершилось внедрение нового образовательного стандарта Skola2030. Из-за этого школьники долгое время учились без учебников: старые уже не подходили, а новые еще не были готовы.
Кроме того, в 2025 году завершился переход на обучение исключительно на латышском языке. Если в 2022 году почти треть участников исследования выполняла задания на русском, то теперь все тестировались на латышском. Худшие результаты показали дети из семей национальных меньшинств - в среднем 376 баллов. По словам Озолса, некоторые школьники, не понимавшие текст, бросали тест на полпути: "Чем сложнее были тексты, тем труднее было выполнить задания".
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В Эстонии, показавшей лучшие результаты в Европе, переход на единую систему обучения на эстонском языке еще не завершен. При этом участники латвийского тестирования изучали латышский язык уже как минимум три года. "Важно не только учиться на латышском, но и пользоваться им", - отмечает Озолс.
Впрочем, ситуация постепенно улучшается: по данным опросов, в семьях национальных меньшинств с детьми дошкольного и младшего школьного возраста все чаще говорят по-латышски. Школьники используют государственный язык и в социальных сетях, что дает надежду на улучшение результатов следующего исследования.
Если не учитывать результаты детей, говорящих дома по-русски, средний показатель Латвии составил бы 459 баллов - почти на уровне ОЭСР. "Снижение все равно было бы, но значительно меньшим", - поясняет Озолс.
При этом сокращение читательских навыков - общемировая тенденция: дети меньше читают, чаще пользуются смартфонами и инструментами искусственного интеллекта. Это ослабляет необходимые для работы с текстами когнитивные способности: внимание, память, мышление, понимание языка и умение критически оценивать информацию.