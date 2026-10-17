Русскоязычные дети испортили Латвии статистику способности школьников к чтению

Кроме того, в 2025 году завершился переход на обучение исключительно на латышском языке. Если в 2022 году почти треть участников исследования выполняла задания на русском, то теперь все тестировались на латышском. Худшие результаты показали дети из семей национальных меньшинств - в среднем 376 баллов. По словам Озолса, некоторые школьники, не понимавшие текст, бросали тест на полпути: "Чем сложнее были тексты, тем труднее было выполнить задания".