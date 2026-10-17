Ряд латвийских предприятий отправил в Украину конвой с грузом особой помощи

Поддержка включает транспортные средства, дроны, генераторы, энергетическое и другое техническое оборудование, проекты строительства и восстановления в Украине, а также помощь украинским защитникам и мирным жителям. Одновременно фонд работает над укреплением гражданско-военного сотрудничества в Латвии, повышая готовность предпринимателей, общества и государственных учреждений к взаимодействию по вопросам безопасности и в кризисных ситуациях. Помощь организуется исходя из конкретных потребностей, в тесном сотрудничестве с латвийскими предприятиями, государственными учреждениями и партнерами в Украине.