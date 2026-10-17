Ряд латвийских предприятий отправил в Украину конвой с грузом особой помощи
Из Риги в Украину отправился новый груз помощи, подготовленный организацией Uzņēmēji mieram ("Предприниматели - ради мира"). Он предназначен для подразделений вооруженных сил и энергетической инфраструктуры Украины.
Конвой организован в сотрудничестве с Latvenergo, Tet, Augstsprieguma tīkls и Sadales tīkls, а также другими латвийскими предпринимателями и сторонниками.
На этот раз в Украину доставят практическую помощь от нескольких латвийских предприятий. Latvenergo передает в дар 35 транспортных средств, а водители-добровольцы из Latvenergo и Tet помогут доставить их в Украину. Augstsprieguma tīkls предоставляет пожертвование для энергетической инфраструктуры Украины, а тракторная техника, пожертвованная Sadales tīkls, будет передана подразделениям Вооруженных сил Украины.
"Борьба Украины против российской агрессии – это также борьба за безопасность Латвии и всей Европы. Поэтому наша поддержка Украины должна быть непрерывной, целенаправленной и, самое главное, практической", – комментирует министр обороны Райвис Мелнис.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину фонд Uzņēmēji mieram объединяет латвийские предприятия и общество, чтобы обеспечивать Украину необходимой практической помощью. К настоящему времени общий объем поддержки, предоставленной Украине при участии фонда и его партнеров, превышает 23 миллиона евро.
Поддержка включает транспортные средства, дроны, генераторы, энергетическое и другое техническое оборудование, проекты строительства и восстановления в Украине, а также помощь украинским защитникам и мирным жителям. Одновременно фонд работает над укреплением гражданско-военного сотрудничества в Латвии, повышая готовность предпринимателей, общества и государственных учреждений к взаимодействию по вопросам безопасности и в кризисных ситуациях. Помощь организуется исходя из конкретных потребностей, в тесном сотрудничестве с латвийскими предприятиями, государственными учреждениями и партнерами в Украине.
Читайте продолжение после рекламы