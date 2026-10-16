Гражданина Индии приговорили к шести годам тюрьмы за тяжелую аварию в Апшупе
Столкновение грузовика с пассажирским автобусом на обледеневшем перекрестке привело к тяжелым травмам нескольких человек. Водитель автобуса лишился обеих ног, а виновник аварии теперь проведет шесть лет в тюрьме и на пять лет останется без водительских прав.
Земгальский районный суд в Добеле также частично удовлетворил требования пострадавших о компенсации морального вреда. Одному из них присудили 30 000 евро, другому - 60 000 евро. В остальной части требования о компенсации удовлетворены не были.
Участники процесса могут обжаловать приговор в течение десяти рабочих дней после того, как станет доступен полный текст судебного решения.
Грузовик выехал на перекресток, не снизив скорость
Авария произошла в феврале 2026 года в Яунберзской волости Добельского края. В темное время суток, несмотря на обледеневшую дорогу, Джатиндер Сингх, управляя грузовиком Volvo с полуприцепом и приближаясь к перекрестку Апшупе, не принял во внимание предупреждающий дорожный знак, не снизил скорость и не остановился. Он продолжил движение и въехал на перекресток со скоростью около 50 километров в час.
Там грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим в Лиепаю.
В результате аварии одна из пассажирок автобуса получила травмы средней тяжести. Еще одна пассажирка и водитель автобуса получили тяжелые телесные повреждения. Водителю автобуса ампутировали обе ноги.
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Обвинение в использовании поддельных прав сняли
Изначально прокуратура также обвиняла Сингха в использовании поддельного водительского удостоверения. Согласно первоначальной версии обвинения, в ходе досудебного расследования не удалось установить точное время и обстоятельства, при которых мужчина приобрел у неизвестного лица поддельное водительское удостоверение образца Объединенных Арабских Эмиратов. Позднее он якобы использовал этот документ для собственных нужд.
Однако впоследствии прокурор отказался от обвинения в использовании поддельных прав. Согласно заключению технической экспертизы документов, в первоначальное содержание водительского удостоверения, выданного в ОАЭ, изменения не вносились. Кроме того, документ, возможно, соответствует установленному образцу.
Обстоятельства самой аварии Сингх признал полностью. При этом он не согласился с указанным в обвинении утверждением об отсутствии у него права управлять транспортным средством.
Пострадавшие требовали 150 000 евро
В общей сложности потерпевшие просили взыскать с обвиняемого 150 000 евро в качестве компенсации морального вреда.
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Один из пострадавших отказался от требования о взыскании компенсации, поскольку уже получил возмещение в соответствии с законом об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Суд частично удовлетворил оставшиеся требования, присудив двум пострадавшим 30 000 и 60 000 евро соответственно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.