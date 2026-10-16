Гражданина Индии приговорили к шести годам тюрьмы за тяжелую аварию в Апшупе
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Водителя из Индии приговорили к шести годам тюрьмы за аварию в Латвии.
Аварии и происшествия

Гражданина Индии приговорили к шести годам тюрьмы за тяжелую аварию в Апшупе

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Столкновение грузовика с пассажирским автобусом на обледеневшем перекрестке привело к тяжелым травмам нескольких человек. Водитель автобуса лишился обеих ног, а виновник аварии теперь проведет шесть лет в тюрьме и на пять лет останется без водительских прав.

Земгальский районный суд в Добеле также частично удовлетворил требования пострадавших о компенсации морального вреда. Одному из них присудили 30 000 евро, другому - 60 000 евро. В остальной части требования о компенсации удовлетворены не были.

Участники процесса могут обжаловать приговор в течение десяти рабочих дней после того, как станет доступен полный текст судебного решения.

Грузовик выехал на перекресток, не снизив скорость

Авария произошла в феврале 2026 года в Яунберзской волости Добельского края. В темное время суток, несмотря на обледеневшую дорогу, Джатиндер Сингх, управляя грузовиком Volvo с полуприцепом и приближаясь к перекрестку Апшупе, не принял во внимание предупреждающий дорожный знак, не снизил скорость и не остановился. Он продолжил движение и въехал на перекресток со скоростью около 50 километров в час.

Там грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим в Лиепаю.

В результате аварии одна из пассажирок автобуса получила травмы средней тяжести. Еще одна пассажирка и водитель автобуса получили тяжелые телесные повреждения. Водителю автобуса ампутировали обе ноги.

Обвинение в использовании поддельных прав сняли

Изначально прокуратура также обвиняла Сингха в использовании поддельного водительского удостоверения. Согласно первоначальной версии обвинения, в ходе досудебного расследования не удалось установить точное время и обстоятельства, при которых мужчина приобрел у неизвестного лица поддельное водительское удостоверение образца Объединенных Арабских Эмиратов. Позднее он якобы использовал этот документ для собственных нужд.

Однако впоследствии прокурор отказался от обвинения в использовании поддельных прав. Согласно заключению технической экспертизы документов, в первоначальное содержание водительского удостоверения, выданного в ОАЭ, изменения не вносились. Кроме того, документ, возможно, соответствует установленному образцу.

Обстоятельства самой аварии Сингх признал полностью. При этом он не согласился с указанным в обвинении утверждением об отсутствии у него права управлять транспортным средством.

Пострадавшие требовали 150 000 евро

В общей сложности потерпевшие просили взыскать с обвиняемого 150 000 евро в качестве компенсации морального вреда.

Один из пострадавших отказался от требования о взыскании компенсации, поскольку уже получил возмещение в соответствии с законом об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Суд частично удовлетворил оставшиеся требования, присудив двум пострадавшим 30 000 и 60 000 евро соответственно. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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