Гражданина Индии приговорили к шести годам тюрьмы за тяжелую аварию в Апшупе

Авария произошла в феврале 2026 года в Яунберзской волости Добельского края. В темное время суток, несмотря на обледеневшую дорогу, Джатиндер Сингх, управляя грузовиком Volvo с полуприцепом и приближаясь к перекрестку Апшупе, не принял во внимание предупреждающий дорожный знак, не снизил скорость и не остановился. Он продолжил движение и въехал на перекресток со скоростью около 50 километров в час.