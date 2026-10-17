Можно ли заранее предсказать сход ледника? Латвийский ученый объяснил, почему это почти нереально

Вопрос о том, можно ли заблаговременно предупреждать жителей горных долин об опасности, вновь стал актуальным после нескольких наводнений в Непале. После ужасного оползня и наводнения в августе пропавшими без вести до сих пор числятся сотни человек, в том числе и 33 жителя Латвии, а 11 октября в бассейне реки Будхи-Гандаки потоки воды смыли дома и мосты.