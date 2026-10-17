Можно ли заранее предсказать сход ледника? Латвийский ученый объяснил, почему это почти нереально
Трещины и другие признаки нестабильности горного склона можно заметить заранее, однако это не позволяет предсказать точный момент обрушения. Геолог Кристапс Ламстерс объяснил, почему даже спутниковые снимки не всегда помогают вовремя предупредить людей о надвигающейся катастрофе.
Обнаружить признаки нестабильности горного склона можно задолго до катастрофы, однако определить точный день и час обрушения зачастую невозможно. Об этом в подкасте агентства LETA "Что это вообще было?!" рассказал доцент Латвийского университета, геолог и исследователь ледников Кристапс Ламстерс.
Вопрос о том, можно ли заблаговременно предупреждать жителей горных долин об опасности, вновь стал актуальным после нескольких наводнений в Непале. После ужасного оползня и наводнения в августе пропавшими без вести до сих пор числятся сотни человек, в том числе и 33 жителя Латвии, а 11 октября в бассейне реки Будхи-Гандаки потоки воды смыли дома и мосты.
Трещины видны, но дату катастрофы определить нельзя
Обсуждая катастрофу, произошедшую 26 августа на границе Непала и Китая, Ламстерс рассказал, что заметил на спутниковых снимках трещины и другие признаки нестабильности склона. Однако эти наблюдения не позволяли определить, когда именно масса льда и горных пород обрушится вниз.
"Это могло произойти три года назад. Это могло бы произойти и через три года", - пояснил исследователь.
По мнению ученого, особенно внимательно необходимо следить за склонами над населенными долинами, дорогами, пограничными переходами и важными объектами инфраструктуры. Для наблюдения можно использовать спутниковые снимки, камеры и сейсмические датчики. Но сами по себе технологии не решают проблему: необходимы специалисты, способные правильно интерпретировать полученные данные и оценить степень опасности.
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Почему даже системы наблюдения не гарантируют спасения
У спутникового мониторинга есть ограничения: снимки не позволяют непрерывно наблюдать за происходящим на склоне. Кроме того, эффективность системы раннего предупреждения зависит не только от того, удалось ли обнаружить угрозу. Важно и то, кто получит информацию, кто примет решение об эвакуации и смогут ли люди безопасно покинуть опасную территорию.
Ламстерс подчеркнул, что часть решений необходимо принимать задолго до возникновения чрезвычайной ситуации. В частности, следует заранее оценивать, где допустимо строительство и какой уровень риска можно считать приемлемым для конкретной территории.
Таким образом, наблюдение за опасными склонами способно помочь выявить угрозу и подготовиться к возможной катастрофе, но не дает гарантии, что удастся предсказать момент обрушения и своевременно эвакуировать всех жителей.