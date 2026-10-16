Шум, дым и дроны: жителей Кекавского края предупредили об учениях

Военная подготовка в Земессардзе непрерывно ведется на протяжении всего года с выполнением различных тактических задач как летом, так и зимой. Во время регулярных плановых занятий земессарги 1-й Рижской бригады также совершенствуют свои навыки и повышают готовность к защите территорий, находящихся в зоне ответственности подразделений.