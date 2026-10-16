Шум, дым и дроны: жителей Кекавского края предупредили об учениях
Фото: LETA
Учения будут проходить в течение двух дней.
В Латвии

Шум, дым и дроны: жителей Кекавского края предупредили об учениях

Отдел новостей

Otkrito.lv

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С 17 по 18 октября военнослужащие и земессарги 17-го батальона боевой поддержки 1-й Рижской бригады Земессардзе принимают участие в учениях по поддержанию тактических навыков в окрестностях Даугмале Кекавского края.

Цель учений – отработка выполнения тактических задач, а также разведки объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Военная подготовка в Земессардзе непрерывно ведется на протяжении всего года с выполнением различных тактических задач как летом, так и зимой. Во время регулярных плановых занятий земессарги 1-й Рижской бригады также совершенствуют свои навыки и повышают готовность к защите территорий, находящихся в зоне ответственности подразделений.

Вниманию жителей!

Во время учений в окрестностях Даугмале Кекавского края военнослужащие и земессарги могут использовать средства имитации шума и дыма, а также учебные боеприпасы, которые создают звук, но не угрожают жизни или здоровью людей. 

На автодорогах возможно кратковременное передвижение военного транспорта, а также военнослужащих и земессаргов. Во время учений будут использоваться беспилотные летательные аппараты.

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ЗемессардзеДаугмалеКекавский крайНовости регионов

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