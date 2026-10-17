Искать янтарь с фонариками на побережье Павилосты - запишитесь на увлекательную прогулку

Количество участников ограничено 50 людьми, поэтому организаторы советуют не откладывать регистрацию. Подать заявку можно до 28 октября, однако запись могут закрыть раньше, если все места будут заняты. Подробная информация о походе, условиях участия и регистрации доступна на сайте туристического центра Южно-Курземского края.