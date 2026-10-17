Искать янтарь с фонариками на побережье Павилосты - запишитесь на увлекательную прогулку
Осенним вечером на побережье Латвии можно будет отправиться на необычную прогулку с фонариками, узнать старинные секреты добычи янтаря и увидеть берег в ультрафиолетовом свете. На участие в мероприятии отведено всего 50 мест.
30 октября в 17:00 в Павилосте состоится познавательный поход "Прогулка за янтарем" (Dzintaru pastaiga). Жителей Южно-Курземского края и гостей города приглашают пройти около пяти километров вдоль побережья и познакомиться с загадочным миром янтаря.
Во время прогулки участники узнают о старинных традициях поиска, добычи и вычерпывания янтаря, которые издавна были частью жизни местных жителей. Организаторы также поделятся историями, связанными с Павилостой, морем и солнечным камнем. В программу включено посещение местного краеведческого музея и другие познавательные мероприятия.
Поскольку поход пройдет в темное время суток, особую атмосферу создадут фонарики участников. А ультрафиолетовый свет позволит взглянуть на побережье по-новому и, возможно, заметить то, что обычно остается незамеченным во время обычной прогулки.
Организаторы подготовят ограниченное количество ультрафиолетовых фонариков, поэтому желающим воспользоваться ими необходимо указать это в регистрационной анкете.
Начнется и завершится поход у туристического информационного центра Павилосты по адресу улица Дзинтару, 2.
Участникам рекомендуют одеться по погоде и выбрать подходящую обувь. Желательно взять с собой высокие резиновые сапоги, обычный фонарик и светоотражающие элементы. Если есть возможность, стоит захватить и ультрафиолетовый фонарик.
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Количество участников ограничено 50 людьми, поэтому организаторы советуют не откладывать регистрацию. Подать заявку можно до 28 октября, однако запись могут закрыть раньше, если все места будут заняты. Подробная информация о походе, условиях участия и регистрации доступна на сайте туристического центра Южно-Курземского края.
Мероприятие организует агентство самоуправления Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs.