Financial Times подтвердила, что США готовят ослабление санкций против "теневого флота" РФ

Однако участники рынка сомневаются, что эта мера заметно увеличит число доступных танкеров. Как пишет Reuters, возвращению судов к обычным коммерческим перевозкам мешают их возраст, техническое состояние, проблемы со страхованием и сертификацией, а также санкции других стран. По оценке Kpler, из примерно 160 подсанкционных супертанкеров потенциально вернуться на рынок могли бы лишь около 24. Смена владельца и получение необходимых разрешений также потребуют времени.