Financial Times подтвердила, что США готовят ослабление санкций против "теневого флота" РФ
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения ограничений против танкеров, связанных с перевозками российской и иранской нефти. Об этом сообщает Financial Times.
Цель инициативы – увеличить предложение судов и снизить стоимость перевозок на фоне высоких цен на дизельное топливо перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс.
Один из вариантов предусматривает продажу подсанкционных танкеров добросовестным коммерческим операторам с последующим снятием ограничений. Представитель Минфина США сообщил изданию, что такие сделки могут рассматриваться индивидуально. Окончательное решение пока не объявлено.
Однако участники рынка сомневаются, что эта мера заметно увеличит число доступных танкеров. Как пишет Reuters, возвращению судов к обычным коммерческим перевозкам мешают их возраст, техническое состояние, проблемы со страхованием и сертификацией, а также санкции других стран. По оценке Kpler, из примерно 160 подсанкционных супертанкеров потенциально вернуться на рынок могли бы лишь около 24. Смена владельца и получение необходимых разрешений также потребуют времени.