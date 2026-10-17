Блинная вечеринка на болоте и тур за кулисы городских служб: Юрмала приглашает на неделю экскурсий
С 19 по 25 октября в Юрмале пройдет Осенняя неделя экскурсий, которая приглашает взглянуть на город по-новому. В программе - пешие походы и велоэкскурсии, творческие мастерские и практические занятия, а также возможность узнать больше о работе городских предприятий и служб.
Мероприятия рассчитаны на разные вкусы и возрастные группы - от семей с детьми до любителей природы и активного отдыха.
Любители природы и приключений смогут отправиться в поход по Кемери и познакомиться с курортным парком, исследовать район Дзинтари на велосипедной экскурсии с гидом или прокатиться на каяках по Кемерскому болоту. Завершится водное приключение блинной вечеринкой прямо посреди болота.
Для детей подготовлено множество занятий, где можно проявить себя и попробовать что-то новое. На STEM-занятиях они смогут собрать транспортные средства из LEGO, поработать с 3D-ручкой и познакомиться с миром электроники. Фотоориентирование позволит почувствовать себя настоящими исследователями: искать подсказки и раскрывать тайны города. Юные гурманы смогут украсить вафли и приготовить пиццу, которую сами испекут в дровяной печи.
Любители творчества смогут украсить тканевую сумку в мастерской шелкографии, создать собственные произведения искусства и принять участие в занятиях на художественной станции Dubulti. Семьи также смогут познакомиться с основами танца и балета.
Экскурсионная неделя позволит заглянуть и в повседневную жизнь представителей разных профессий. Дети смогут узнать, как работают пожарные, осмотреть специальную технику и оборудование, а также познакомиться с работой полицейских и спасателей. В отеле Jūrmala SPA Hotel расскажут, представители каких профессий заботятся об отдыхе гостей. А в теплицах Булдурского техникума можно будет увидеть около 200 видов и сортов растений и посадить собственное растение, чтобы забрать его домой.
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Осенняя неделя экскурсий приглашает не просто посмотреть, но и попробовать, узнать и пережить что-то новое. Организаторы обещают, что каждый член семьи найдет в Юрмале занятие по душе.
Для участия в экскурсиях и занятиях необходима предварительная регистрация. Часть мероприятий платная, часть - бесплатная.