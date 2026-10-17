Блинная вечеринка на болоте и тур за кулисы городских служб: Юрмала приглашает на неделю экскурсий

Экскурсионная неделя позволит заглянуть и в повседневную жизнь представителей разных профессий. Дети смогут узнать, как работают пожарные, осмотреть специальную технику и оборудование, а также познакомиться с работой полицейских и спасателей. В отеле Jūrmala SPA Hotel расскажут, представители каких профессий заботятся об отдыхе гостей. А в теплицах Булдурского техникума можно будет увидеть около 200 видов и сортов растений и посадить собственное растение, чтобы забрать его домой.