Угрозы латышам и украинцам в рижском троллейбусе: подозреваемый заключен под стражу

30 сентября в социальной сети Threads было опубликовано видео, снятое в рижском троллейбусе. На записи слышны высказывания мужчины, в том числе: "...ликвидировать вас было бы святым делом, и мы это сделаем. Сначала ликвидируем всех украинцев, а потом возьмемся за вас. Ликвидируем всех физически. Никакой ценности у вас нет..."