Угрозы латышам и украинцам в рижском троллейбусе: подозреваемый заключен под стражу
В Риге заключен под стражу мужчина, которого подозревают в разжигании национальной ненависти и угрозах насилием в адрес латышей и украинцев. Его высказывания в троллейбусе попали на видео.
30 сентября в социальной сети Threads было опубликовано видео, снятое в рижском троллейбусе. На записи слышны высказывания мужчины, в том числе: "...ликвидировать вас было бы святым делом, и мы это сделаем. Сначала ликвидируем всех украинцев, а потом возьмемся за вас. Ликвидируем всех физически. Никакой ценности у вас нет..."
1 октября Северное управление Риги Рижского регионального управления Государственной полиции начало ведомственную проверку. На следующий день материалы передали в 5-е бюро управления криминальной полиции Рижского регионального управления, где был начат уголовный процесс.
В ходе расследования полицейские установили личность мужчины на видео. Подозреваемого 1972 года рождения задержали 12 октября, а 14 октября к нему применили меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он не попадал в поле зрения полиции.
Следователи установили, что 30 сентября примерно в 17:06 у остановки "Цесу иела" мужчина обращался к трем девушкам, которые ехали в троллейбусе 4-го маршрута в направлении из Юглы в Зиепниеккалнс. Полиция просит их откликнуться, поскольку они могут сообщить полезную для расследования информацию. Связаться с полицейскими можно по телефонам 67086621 или 112.
Уголовный процесс начат по части третьей статьи 78 Уголовного закона: речь идет о действиях, направленных на разжигание национальной ненависти и связанных с угрозами применения насилия. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.
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Государственная полиция поблагодарила автора видео за фиксацию произошедшего и передачу информации правоохранителям. Жителей призывают сообщать о возможных правонарушениях и преступлениях по телефону 112, а также фиксировать происходящее на фото и видео, если это не угрожает их безопасности.
Полиция напоминает: никто не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.