Сотрудник airBaltic на перепродаже самолетных запчастей заработал себе на дом

Прокуратура предъявила должностному лицу авиакомпании airBaltic обвинение в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, мошенничестве и легализации преступным путем полученных средств в крупном размере, совершенных в группе лиц по предварительному сговору. Руководителю другого предприятия предъявлено обвинение в пособничестве и легализации средств, полученных преступным путем. Также решается вопрос о применении принудительных мер к юридическому лицу, в пользу которого было совершено мошенничество. В связи с продолжающимся расследованием прокуратура не раскрывает подробности дела.