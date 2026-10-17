В Латвии начали строить необычный объект, который укрепит энергетическую безопасность страны

Utilitas – ведущий производитель возобновляемой энергии и предприятие централизованного теплоснабжения в Эстонии, а также крупнейший производитель ветровой энергии в Латвии. В 2025 году компания произвела 2,5 ТВт·ч энергии, 80% которой было получено из возобновляемых ресурсов.