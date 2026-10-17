В Латвии начали строить необычный объект, который укрепит энергетическую безопасность страны
Неподалеку от границы с Эстонией заложен первый камень гибридного энергопарка Лоде, который начнет вырабатывать электроэнергию в 2028 году. Ожидается, что он будет производить около 330 ГВт·ч электроэнергии в год – больше, чем за год потребляют 110 000 домохозяйств.
Гибридный парк Лоде будет состоять из 18 современных ветроустановок Vestas и аккумуляторной системы накопления энергии (BESS). Мощность каждой ветроустановки составит 6,5 МВт, а общая установленная мощность ветропарка – 117 МВт. На объекте установят аккумуляторную систему накопления энергии мощностью 60 МВт и емкостью 240 МВт·ч, которая обеспечит возможности балансировки для всей электросети Балтии.
Парк Лоде подключат к межсистемной линии электропередачи Эстония–Латвия напряжением 330 кВ. Таким образом, он будет напрямую способствовать энергетической безопасности обеих стран и поддерживать переход на чистую энергию во всем регионе. Проект получил поддержку в рамках энергетической программы Механизма объединения Европы (CEF), предназначенной для трансграничных проектов возобновляемой энергетики.
Utilitas – ведущий производитель возобновляемой энергии и предприятие централизованного теплоснабжения в Эстонии, а также крупнейший производитель ветровой энергии в Латвии. В 2025 году компания произвела 2,5 ТВт·ч энергии, 80% которой было получено из возобновляемых ресурсов.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии резко выросли цены на электроэнергию. Увы, прогнозы на будущее тоже не обнадеживают.