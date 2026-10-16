"Нужно укреплять оборонные возможности": Ринкевич призвал Европу действовать

Ринкевич подтвердил поддержку интеграции Украины, Молдовы и стран Западных Балкан в Евросоюз, подчеркнув, что расширение связано и с доверием к самому ЕС. Вместе с тем президент признал, что для приема новых государств может потребоваться политическая реформа Евросоюза.