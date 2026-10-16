"Нужно укреплять оборонные возможности": Ринкевич призвал Европу действовать
Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал Европейский союз (ЕС) больше вкладывать в безопасность и оборону, продолжать поддержку Украины и сокращать избыточное регулирование бизнеса. На встрече президентов стран ЕС в Словении он обозначил приоритеты, от которых зависит способность Европы справляться с растущими угрозами.
15 и 16 октября Эдгар Ринкевич участвовал во встрече Arraiolos Group в Словении. Этот формат объединяет президентов государств Евросоюза. В неформальной встрече приняли участие главы 12 стран, которые обсудили стратегические приоритеты ЕС, укрепление безопасности и повышение конкурентоспособности.
Ринкевич подчеркнул, что в условиях все более сложной международной обстановки безопасность и оборона должны стать одними из главных приоритетов ЕС.
"Европейскому союзу необходимо больше вкладывать в безопасность и оборону. Нужно укреплять оборонные возможности, оборонную промышленность и структуры безопасности, чтобы Европейский союз мог эффективнее реагировать на растущие вызовы безопасности, особенно со стороны России", - заявил президент.
Он также отметил, что безопасность ЕС тесно связана с безопасностью Украины. Поэтому необходимо продолжать оказывать ей все виды поддержки, особенно осенью и зимой, когда Россия усиливает атаки на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру.
По словам президента Латвии, конкурентоспособность ЕС является стратегическим вопросом безопасности. Ринкевич призвал инвестировать в развитие технологий и искусственного интеллекта, а также устранять избыточное регулирование. При этом необходимо найти баланс между защитой прав граждан и возможностью европейских компаний развиваться и конкурировать на мировом рынке.
Ринкевич подтвердил поддержку интеграции Украины, Молдовы и стран Западных Балкан в Евросоюз, подчеркнув, что расширение связано и с доверием к самому ЕС. Вместе с тем президент признал, что для приема новых государств может потребоваться политическая реформа Евросоюза.