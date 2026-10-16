Генерал НАТО: военные возможности альянса значительно превосходят возможности России
Россия не располагает такими же современными истребителями, военными кораблями и подводными лодками, как НАТО, считает главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.
В интервью немецкому журналу Der Spiegel, опубликованном в пятницу, Гринкевич выразил уверенность, что Россия не начнет масштабное конвенциональное наступление на Европу. По его мнению, Владимир Путин использует другие методы, в том числе диверсии, поскольку у него нет иных возможностей. Генерал считает, что Путин не хочет прямого военного столкновения с НАТО.
Это, по его словам, связано с эффективностью обычного военного сдерживания. Гринкевич подчеркнул, что альянсу необходимо сохранять этот потенциал, одновременно модернизируя вооруженные силы, проводя масштабные военные учения и демонстрируя свои возможности.
"Диверсии, поджоги или террористические акты"
Отвечая на вопрос о том, правильно ли называть действия России "теневой войной", Гринкевич заявил Der Spiegel, что термин "гибридные атаки" слишком расплывчатый. "Нам нужно называть вещи своими именами - диверсии, поджоги или террористические акты - это точные термины, предполагающие конкретные ответы", - подчеркнул генерал.
На вопрос, находится ли Европа уже в состоянии войны с Россией, он ответил, что Путин ведет опасную игру.
"Он хочет убедить наши общества в том, что поддерживать Украину опасно и что это может закончиться войной с Россией", - сказал Гринкевич. При этом он добавил, что, к счастью, до сих пор эта стратегия не сработала.
НАТО не собирается нападать на Калининградскую область
Комментируя недавние угрозы Москвы о том, что изоляция российского эксклава Калининградской области или даже нападение на него приведут к войне, Гринкевич напомнил, что НАТО является оборонительным альянсом и будет действовать только в случае нападения на него. Поэтому, добавил генерал, России не стоит беспокоиться о Калининградской области.
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В то же время Гринкевич отметил, что война в Украине ослабила позиции России в этом эксклаве, тогда как присутствие и возможности НАТО в странах Балтии стали сильнее. "С военной точки зрения ситуация там для России неблагоприятна", - заявил он.
Генерал также подчеркнул, что учения НАТО на восточном фланге являются обычной практикой. Альянс старается избегать любых действий, которые можно было бы истолковать как агрессию.
Диверсия в аэропорту Лейпцига могла привести к жертвам
Говоря о попытке диверсии в августе в аэропорту Лейпцига в Германии, Гринкевич заявил, что уже сама попытка стала нарушением закона. Немецкие следователи пришли к выводу, что целью были украинские грузовые самолеты, а Берлин обвинил в произошедшем Россию.
По словам генерала, если бы диверсия удалась, несколько полностью заправленных топливом самолетов "Антонов" были бы взорваны. Вероятнее всего, это привело бы к человеческим жертвам.
НАТО необходимо наращивать возможности беспилотников
Отдельно Гринкевич обратил внимание на значение беспилотников в современных вооруженных конфликтах, в частности в Украине и Иране. По его мнению, НАТО необходимо быстро наращивать свои возможности в этой сфере. "Нам нужно большое количество одноразовых ударных беспилотников, более дешевые крылатые ракеты и многое другое", - заявил генерал.
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По его словам, развитие таких вооружений должно стать одним из направлений укрепления военного потенциала альянса на фоне меняющегося характера современных войн.