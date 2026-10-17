В Вентспилсе проводят важные работы по улучшению состояния жилищного фонда

Замена кровельных покрытий финансируется за счет заемных средств, которые можно привлечь в коммерческом банке или финансовом учреждении развития ALTUM. Решение о проведении работ и привлечении займа принимает сообщество собственников квартир, которое предварительно информируют о текущей ситуации и плане ремонта. После положительного голосования о необходимости ремонтных работ проводится закупка, затем собственники квартир принимают второе решение – о привлечении кредитных средств, ознакомившись с финансовым предложением банка или ALTUM. Для положительного решения необходима поддержка не менее 50 процентов владельцев квартир плюс один голос.