В Вентспилсе проводят важные работы по улучшению состояния жилищного фонда
В многоквартирных домах, которыми управляет муниципальное предприятие Ventspils nekustamie īpašumi, продолжается замена кровельных покрытий. В 2024 году крыши заменили в семи домах, в 2025 году – в 16, а в этом году запланированы работы по 13 адресам.
Из запланированных на этот год работ уже завершена замена кровельного покрытия многоквартирных домов на Лиелайс проспектс, 34, и улице Лидотаю, 13. Работы начались на улице Лидотаю, 20, и улице Александра, 15, вскоре они начнутся на улице Юрас, 1, улице Лидотаю, 15, и улице Лидотаю, 24.
Одновременно с ремонтом фасада меняют кровельное покрытие многоквартирного дома в старом городе, на улице Пилс, 31. Разрабатывается проект замены крыш на улице Озолу, 2, и улице Озолу, 4. В свою очередь, на улице Санаторияс, 33, завершена замена крыши дровяного сарая.
В типовых многоквартирных домах с двускатной крышей вместо старого покрытия – волнистых битумных или шиферных листов – укладывают волнистые фиброцементные листы, или безасбестовый шифер. Для зданий в старом городе выбирают другие решения, соответствующие городской среде, – например, металлическую фальцевую кровлю, как на улице Пилс, 31. На зданиях с плоскими крышами обновляют покрытие методом наплавления – такие работы проводятся на улице Саулес, 7, и Лиелайс проспектс, 11.
Одновременно с заменой кровельного покрытия устанавливают новую обрешетку, при необходимости меняют водостоки, приводят в порядок вентиляционные выходы, дымоходы и металлические защитные элементы кровли, устанавливают снегозадержатели. В отдельных домах, где это ранее не было сделано, утепляют чердаки.
Замена кровельных покрытий финансируется за счет заемных средств, которые можно привлечь в коммерческом банке или финансовом учреждении развития ALTUM. Решение о проведении работ и привлечении займа принимает сообщество собственников квартир, которое предварительно информируют о текущей ситуации и плане ремонта. После положительного голосования о необходимости ремонтных работ проводится закупка, затем собственники квартир принимают второе решение – о привлечении кредитных средств, ознакомившись с финансовым предложением банка или ALTUM. Для положительного решения необходима поддержка не менее 50 процентов владельцев квартир плюс один голос.
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При обновлении плоских крыш стоимость работ ниже, поэтому их финансируют из накоплений дома, без привлечения кредитных средств.
Замену крыш многоквартирных домов в Вентспилсе планируется продолжить и в 2027 году. В общей сложности еще в 17 многоквартирных домах запланированы ремонтные работы с привлечением займа. Они предусматривают не только замену крыш, но и благоустройство дворов, ремонт балконов и другие работы.