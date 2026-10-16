В Даугавпилсе решили увеличить размер одного из самых важных социальных пособий

На жилищное пособие могут претендовать и люди, у которых нет статуса малообеспеченного или нуждающегося. Его рассчитывают индивидуально, учитывая доходы и расходы домохозяйства в соответствии с установленным в стране порядком. Пособие можно получать как на собственное, так и на арендованное жилье в Даугавпилсе. В случае аренды необходим действующий договор найма.