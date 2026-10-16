В Даугавпилсе решили увеличить размер одного из самых важных социальных пособий
В Даугавпилсе с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года будут увеличены коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. В результате размер пособия для домохозяйств, которые уже его получают, может вырасти, а право на эту поддержку может появиться и у домохозяйств, которым ранее пособие не полагалось.
Изменения предусмотрены с учетом прогнозов о возможном росте расходов на теплоснабжение в отопительном сезоне 2026/2027 года. Увеличение поддержки предусмотрено прежде всего для пенсионеров, людей с инвалидностью и семей с детьми. С 1 ноября при расчете жилищного пособия будут применяться следующие коэффициенты:
- Для отдельно проживающего пенсионера или человека с инвалидностью – 2,5 вместо нынешних 2,1.
- Для домохозяйств, в которых живут только пенсионеры или люди с инвалидностью, – 2,0 вместо нынешних 1,7.
- Для семей с детьми и молодыми людьми до 24 лет, продолжающими учебу, – 2,0 вместо нынешних 1,7.
- Для остальных домохозяйств – 1,7 вместо нынешних 1,3.
В Даугавпилсе жилищное пособие является одним из важнейших видов социальной помощи. В 2026 году по состоянию на 15 октября его получили 4028 домохозяйств, или 5238 человек. На предоставление этой поддержки самоуправление за указанный период израсходовало 2 777 334 евро.
На жилищное пособие могут претендовать и люди, у которых нет статуса малообеспеченного или нуждающегося. Его рассчитывают индивидуально, учитывая доходы и расходы домохозяйства в соответствии с установленным в стране порядком. Пособие можно получать как на собственное, так и на арендованное жилье в Даугавпилсе. В случае аренды необходим действующий договор найма.
Жителям Даугавпилса, которым жилищное пособие уже будет назначено, его размер планируется пересчитать автоматически, без подачи нового заявления. В свою очередь, даугавпилчан, которые ранее не получали пособие, но в отопительный сезон испытывают трудности с оплатой жилищных расходов, приглашают обратиться в Социальную службу Даугавпилса, чтобы выяснить возможность получения этой поддержки.
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Более подробную информацию о порядке получения жилищного пособия можно узнать по телефонам Социальной службы Даугавпилса: 65449907 или 80006966.