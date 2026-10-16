После выборов правление "Единства" ушло в отставку
По итогам выборов в Сейм правление партии "Единство" ушло в отставку. Новый состав планируется избрать на съезде 28 ноября, сообщила в социальных сетях председатель правления объединения "Новое Единство", член правления партии "Единство" Эвика Силиня.
По ее словам, до съезда в партии особое внимание уделят мнению молодежи и новых членов, чтобы собрать идеи для необходимых перемен внутри политической силы.
Силиня назвала результаты выборов "желтой карточкой" для партии, которая заставляет критически оценить как прежние решения, так и общение с обществом. Она подчеркнула, что партии необходимо меняться, внимательнее прислушиваться к избирателям и разговаривать с людьми чаще, прямее и понятнее.
Премьер-министр отметила, что хочет наладить более открытый диалог с обществом, выслушивая вопросы, мнения и критику. Это позволит лучше понять ожидания избирателей и определить, какие изменения необходимы в работе партии.
До сих пор в правление "Единства" входили 14 политиков, в том числе председатель Эдмунд Юревиц, его заместители Раймонд Чударс и Занда Калниня-Лукашевица, а также Арвил Ашераденс, Эвика Силиня, Рихард Козловскис, Вилнис Кирсис, Инесе Либиня-Эгнере и другие представители партии.
Одновременно Силиня отметила, что в понедельник ожидается обещанное "Объединенным списком" заявление о дальнейших шагах и возможных переговорах с нынешними партнерами по коалиции.