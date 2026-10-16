После выборов правление "Единства" ушло в отставку

Силиня назвала результаты выборов "желтой карточкой" для партии, которая заставляет критически оценить как прежние решения, так и общение с обществом. Она подчеркнула, что партии необходимо меняться, внимательнее прислушиваться к избирателям и разговаривать с людьми чаще, прямее и понятнее.