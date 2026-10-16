От -2 до +13 градусов: суббота принесет в Латвию осенние контрасты

В ночь на субботу во многих районах Латвии образуется туман. Местами в центральной и восточной частях страны он сохранится и в первой половине дня. Будет дуть слабый южный ветер. Минимальная температура воздуха составит от -2 градусов местами в Латгале до +8 градусов на побережье.