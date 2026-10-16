В Латвии
Сегодня 18:06
От -2 до +13 градусов: суббота принесет в Латвию осенние контрасты
В ночь на субботу многие районы Латвии окутает туман, который местами задержится до середины дня. Выходные начнутся с облачной погоды, а ночная температура в разных частях страны будет заметно отличаться.
В ночь на субботу во многих районах Латвии образуется туман. Местами в центральной и восточной частях страны он сохранится и в первой половине дня. Будет дуть слабый южный ветер. Минимальная температура воздуха составит от -2 градусов местами в Латгале до +8 градусов на побережье.
Суббота будет преимущественно облачной, местами возможна морось, а вечером на северо-западе Курземе ожидается небольшой дождь. При слабом ветре воздух прогреется до +7...+13 градусов.
В Риге ночью и в первой половине дня возможен туман. Будет дуть слабый южный ветер. Утром в субботу температура воздуха составит +6 градусов, во второй половине дня - около +10 градусов.