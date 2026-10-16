Как в фильмах про будущее: Tesla представила летающий электромобиль. ВИДЕО
Представьте автомобиль, который не просто мчится по дороге, но и взлетает в воздух, делает сальто и перепрыгивает через другие машины. Демонстрация нового Roadster от Tesla удивила невероятными трюками, однако вопрос о том, когда автомобиль появится на дорогах, пока остается открытым.
В четверг, 15 октября, производитель электромобилей Tesla представил прототип нового поколения долгожданного спортивного автомобиля Roadster. Глава компании Илон Маск продемонстрировал необычные возможности машины, при разработке которой использовались в том числе технологии и знания космической компании SpaceX.
В один из самых впечатляющих моментов презентации автомобиль заехал на специально сооруженную изогнутую рампу, продолжил движение вверх ногами, затем поднялся в воздух, сделал сальто и успешно приземлился на колеса.
Но на этом сюрпризы не закончились. Во время другой демонстрации Roadster взлетел и перепрыгнул через несколько автомобилей. После успешного выполнения маневра Маск с облегчением признал: "Ну, это сработало".
Как автомобиль способен подниматься в воздух?
Такие трюки стали возможны благодаря новой технологии, разработанной совместно с инженерами SpaceX. Автомобиль оснащен двигателями тяги, использующими газ под высоким давлением. Они позволяют машине на короткое время отрываться от земли и менять направление движения в воздухе.
Кроме того, мощная система вентиляторов под автомобилем создает прижимную силу, которая помогает удерживать его на поверхности даже тогда, когда он движется колесами вверх.
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JUST IN: Tesla reveals this video of a FLYING CAR doing tricks https://t.co/NH7SWwzpr4— Kalshi (@Kalshi) October 16, 2026
Roadster впечатляет не только способностью подниматься в воздух, но и разгоном. Во время демонстрации было показано, что автомобиль способен разогнаться с места примерно до 97 километров в час всего за 0,8 секунды. Tesla также обещает, что максимальная скорость самой мощной версии превысит 370 километров в час.
Появится ли летающий Roadster на обычных дорогах?
Несмотря на то что продемонстрированные трюки напоминают сцены из научно-фантастических фильмов, пока было бы преждевременно называть Roadster полноценным летающим автомобилем, на котором можно отправляться в продолжительные путешествия по воздуху. Показанные маневры скорее напоминают короткие прыжки и акробатические трюки.
Кроме того, до сих пор неясно, разрешат ли вообще использовать подобные возможности на дорогах общего пользования.
Интерес к презентации подогревает и то, как долго публика ждет появления этого автомобиля. Концепт второго поколения Roadster компания Tesla впервые представила еще в 2017 году, однако начало производства неоднократно откладывалось.
Теперь компания обещает запустить производство в 2028 году. Но после многолетних переносов пока нет уверенности, что на этот раз Tesla действительно удастся соблюсти объявленные сроки.