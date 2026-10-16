Как в фильмах про будущее: Tesla представила летающий электромобиль. ВИДЕО

Roadster впечатляет не только способностью подниматься в воздух, но и разгоном. Во время демонстрации было показано, что автомобиль способен разогнаться с места примерно до 97 километров в час всего за 0,8 секунды. Tesla также обещает, что максимальная скорость самой мощной версии превысит 370 километров в час.