Кто прошел в 15-й Сейм: утверждены результаты выборов и имена депутатов

По три мандата в Латгале получили ОС и СВ/ОМ. В списке ОС наибольшую поддержку получили Юрис Вилюмс, Валдис Котанс и Раймонд Вейонис, а в списке СВ/ОМ - Вячеслав Степаненко, Андрей Яковлев и Леонтий Мороз. НО получило в Латгале один мандат. Больше всего голосов в его списке набрал Роландс Кейшс.