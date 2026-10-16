Кто прошел в 15-й Сейм: утверждены результаты выборов и имена депутатов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила результаты выборов в 15-й Сейм: "Объединенный список" получил 41 мандат, установив рекорд среди политических сил после восстановления независимости. Кто прошел в парламент от каждого округа и кому не хватило голосов для депутатского кресла?
"Объединенный список" (ОС) получит в Сейме 41 место, "Латвия на первом месте" (ЛПМ) - 17, "Суверенная власть/Объединение младолатышей" (СВ/ОМ) - 15, Национальное объединение (НО) - десять, "Прогрессивные" - десять, а "Новое Единство" (НЕ) - семь мандатов.
Курземе
В Курземе из 11 депутатских мандатов шесть получил ОС. Наибольшую поддержку в его списке получили Марис Кучинскис, Линда Матисоне, Эдгарс Путра, Райвис Калейс, Янис Дзериньш и Неллия Клейнберга.
По одному месту в Курземе получили НО, ЛПМ, СВ/ОМ, "Прогрессивные" и НЕ. От этих списков избраны Артурс Бутанс (НО), Рамона Петравича (ЛПМ), Эдгарс Дарзниекс (СВ/ОМ), Агнесе Лаце ("Прогрессивные") и Инга Берзиня (НЕ).
Латгале
В Латгале из 12 мандатов пять получила ЛПМ. В этом списке больше всего голосов набрали Ольга Петкевич, Александр Барташевич, Алексей Мацкевич, Виктория Плешкане и Екатерина Иванова.
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По три мандата в Латгале получили ОС и СВ/ОМ. В списке ОС наибольшую поддержку получили Юрис Вилюмс, Валдис Котанс и Раймонд Вейонис, а в списке СВ/ОМ - Вячеслав Степаненко, Андрей Яковлев и Леонтий Мороз. НО получило в Латгале один мандат. Больше всего голосов в его списке набрал Роландс Кейшс.
Земгале
В Земгале из 13 мандатов шесть получил ОС. В его списке больше всего голосов набрали Эдгар Таварс, Андрис Скриде, Инга Приеде, Илмарс Лукстс, Юрис Лаздиньш и Байба Атмане.
По два места получили ЛПМ и НО. От ЛПМ наибольшую поддержку получили Эдмунд Зивтиньш и Айварс Крапс, от НО - Янис Витенбергс и Эдвин Шноре. Также мандаты от Земгале получили Атис Швинка ("Прогрессивные"), Эдмунд Юревиц (НЕ) и Андрей Пагор (СВ/ОМ).
Видземе
В Видземе из 26 мандатов 13 получил ОС. От его списка в Сейм избраны Раймондс Бергманис, Эдвардс Смилтенс, Айва Виксна, Чеславс Батня, Дагнис Страубергс, Петерис Димантс, Ренарс Путниньш, Давис Мелналкснис, Андрейс Свиланс, Анете Бике, Андис Цаунитис, Валдис Карклиньш и Мартиньш Присис.
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От НО избраны Янис Домбрава, Инара Мурниеце и Угис Митревицс, от ЛПМ - Линда Лиепиня, Эдуард Зивтиньш и Дана Шлесере. От СВ/ОМ в парламент прошли Карина Спруде, Алексей Игнатьев и Гита Плауде, от НЕ - Айнарс Латковскис и Эвика Силиня, от "Прогрессивных" - Андрис Спрудс и Яна Симановска.
Рига
В Рижском избирательном округе распределяется наибольшее число депутатских мандатов - 38. К этому округу также относятся комиссии по голосованию по почте за рубежом.
Согласно утвержденным результатам, ОС получил в Рижском округе 13 мандатов. Они достались Андрису Кулбергсу, Янису Ензису, Лиге Менгелсоне, Карине Микельсоне, Гунтарсу Витолсу, Лиене Апине, Мартиньшу Бренцису, Эдгарсу Штелмахерсу, Янису Уртансу, Виестурсу Витовскису, Марису Озолиньшу, Агнесе Купаче и Янису Стерниниексу.
СВ/ОМ получило семь мест. Мандаты достались Юлии Степаненко, Рудольфу Бреманису, Любови Швецовой, Юлии Сохиной, Наталье Аболе, Инне Дьери и Артурсу Клебахсу. От ЛПМ шесть мандатов получили Айнарс Шлесерс, Регина Лочмеле, Андрей Клементьев, Робертс Жемайтис, Майя Арманева и Евгения Шафранек.
"Прогрессивные" получили в Риге шесть мандатов. В Сейм прошли Андрис Шуваевс, Майрита Лусе, Антонина Ненашева, Мартиньш Хиршс, Селма Левренце и Криста Буране. НЕ и НО получили по три места. От НЕ избраны Байба Браже, Андрей Юдин и Инесе Либиня-Эгнере, от НО - Илзе Индриксоне, Наурис Пунтулис и Ивар Аболиньш.
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Убедительная победа "Объединенного списка"
После подсчета всех голосов и утверждения результатов ЦИК убедительную победу на выборах в 15-й Сейм одержал ОС. Союз зеленых и крестьян (СЗК) не преодолел пятипроцентный барьер.
За ОС было отдано 35,3% голосов. Второе место с 13,1% заняла ЛПМ, за ней следует СВ/ОМ с 11,71%. НО получило 8,9% голосов, "Прогрессивные" - 7,88%, НЕ - 6,36%. СЗК набрал 4,4% и не прошел в Сейм.
Количество мандатов, полученных ОС, стало лучшим результатом отдельной политической силы на выборах в Сейм после восстановления независимости. Для сравнения: "Латвийский путь" в 1993 году получил 36 мандатов, "Единство" в 2010 году - 33, а "Согласие" на внеочередных выборах 2011 года - 31.
При этом явка на выборах в 15-й Сейм оказалась самой низкой с момента восстановления независимости: в этом году в голосовании участвовали лишь 51,8% избирателей.
Результаты можно обжаловать в суде
Закон о выборах в Сейм предусматривает, что податели списков кандидатов и зарегистрированные кандидаты могли оспорить в ЦИК результаты, зафиксированные в протоколах подсчета голосов, в течение трех рабочих дней после принятия решения об их утверждении. Однако в установленный срок таких заявлений не поступило. Один кандидат подал жалобу после истечения срока, поэтому ее оставили без движения.
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Теперь, после утверждения окончательных результатов выборов, податели списков и зарегистрированные кандидаты могут обжаловать их в суде в течение трех рабочих дней.