В Риге задержали двух студентов из Узбекистана: у них нашли около килограмма амфетамина

Во время обыска по месту их проживания в Риге правоохранители нашли около килограмма амфетамина, 101 упаковку с различными наркотическими и психотропными веществами, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. В полиции отметили, что ранее оба мужчины не попадали в поле зрения правоохранительных органов.