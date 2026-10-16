В Риге задержали двух студентов из Узбекистана: у них нашли около килограмма амфетамина
В Риге задержали двух граждан Узбекистана, которые учились в одном из латвийских учебных заведений. Во время обыска у них обнаружили около килограмма амфетамина и более 100 упаковок различных наркотических и психотропных веществ.
Расследование началось весной. 11 мая в Земгальское региональное управление полиции поступила информация о людях, которые, предположительно, распространяли наркотические и психотропные вещества в разных городах Латвии. Для организации деятельности они, по имеющимся подозрениям, использовали мессенджер Telegram. По данному факту было начато уголовное производство.
6 октября в рамках расследования полиция задержала двух граждан Узбекистана 2001 и 2004 годов рождения.
Во время обыска по месту их проживания в Риге правоохранители нашли около килограмма амфетамина, 101 упаковку с различными наркотическими и психотропными веществами, а также другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. В полиции отметили, что ранее оба мужчины не попадали в поле зрения правоохранительных органов.
8 октября суд избрал задержанным меру пресечения в виде ареста.
Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 253.1 Уголовного закона Латвии, которая предусматривает ответственность за незаконный сбыт наркотических и психотропных веществ в крупном размере.
За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор сроком до трех лет. Обстоятельства предполагаемого распространения запрещенных веществ и роль каждого из задержанных устанавливаются в ходе расследования.