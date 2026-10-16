Клубника в октябре и клюква литрами: что интересного продают на Рижском Центральном рынке

У ягодных прилавков о календаре можно ненадолго забыть. В ящиках лежит клубника, рядом выставлены лотки малины, а чуть дальше возвышаются горки голубики. Продавцы привлекают внимание не только ценами: одна из табличек обещает сладкую клубнику со вкусом лесной земляники.