Что продают на Рижском Центральном рынке в октябре 2026
В середине октября на Рижском Центральном рынке лето все еще соперничает с осенью: рядом с клюквой, облепихой и лисичками продают ...
Клубника в октябре и клюква литрами: что интересного продают на Рижском Центральном рынке
В середине октября на Рижском Центральном рынке лето все еще соперничает с осенью: рядом с клюквой, облепихой и лисичками продают клубнику и малину. Посмотрели, что можно найти на прилавках в середине октября и какие ценники встречают покупателей.
Клубника пока не уступает место осенним ягодам
У ягодных прилавков о календаре можно ненадолго забыть. В ящиках лежит клубника, рядом выставлены лотки малины, а чуть дальше возвышаются горки голубики. Продавцы привлекают внимание не только ценами: одна из табличек обещает сладкую клубнику со вкусом лесной земляники.
На разных ценниках клубники - 3,90, 4,90 и 6,90 евро за килограмм. На нескольких табличках страной происхождения указана Польша. Разброс цен заметный, поэтому покупать у первого же прилавка необязательно: есть смысл пройти дальше и сравнить сами ягоды.
Малина тоже есть в нескольких предложениях. Латвийская стоит 2,50 евро за 250 граммов, то есть 10 евро в пересчете на килограмм. Польскую продают по 6 евро за лоток.
Голубика из Польши предлагается по 7,90 евро за килограмм. Она выложена и россыпью в ящиках, и в прозрачных контейнерах.
Клюква, облепиха, брусника и цидония для крепкого здоровья
У клюквенных прилавков настроение уже совершенно осеннее. Ягоды занимают целые ящики: рядом лежат крупная садовая клюква и более мелкая болотная. За литр садовой клюквы просят 3 евро, за литр болотной - 4 евро.
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Ярко-оранжевая облепиха расставлена целыми рядами в прозрачной таре разных размеров. Возле маленьких лотков стоит ценник 2 евро, у более крупных емкостей - 6, 10 и 12 евро. А цидония и брусника стоят по 3,50 евро за килограмм.
За грибами тоже можно заглянуть на рынок - лисички лежат в больших ящиках рядом с клюквой, а на другом столе уже расфасованы в небольшие прозрачные ведерки, которые стоят 5 евро.