Знаете, кто этот мужчина и где он находится? Полиция Елгавы просит помощи у жителей
Фото: Государственная полиция
Знаете этого мужчину?
В Латвии

Знаете, кто этот мужчина и где он находится? Полиция Елгавы просит помощи у жителей

Отдел информации

Otkrito.lv

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Государственная полиция просит помочь установить личность мужчины, изображенного на фотографиях, а также выяснить, где он находится.

Всех, кто располагает информацией, просят сообщить об этом полиции по телефону 112. Самого разыскиваемого также призывают связаться с правоохранительными органами.

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