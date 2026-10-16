Знаете этого мужчину?
В Латвии
Сегодня 13:20
Знаете, кто этот мужчина и где он находится? Полиция Елгавы просит помощи у жителей
Государственная полиция просит помочь установить личность мужчины, изображенного на фотографиях, а также выяснить, где он находится.
Всех, кто располагает информацией, просят сообщить об этом полиции по телефону 112. Самого разыскиваемого также призывают связаться с правоохранительными органами.
Valsts policijas amatpersonas Jelgavā skaidro attēlā redzamās personas identitāti un atrašanās vietu. Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas sekmētu personas identitātes vai atrašanās vietas noskaidrošanu, aicinām informēt Valsts policiju, zvanot pa tālruņa numuru 112. Tāpat aicinām atsaukties attēlā redzamo personu.— Valsts policija (@Valsts_policija) October 16, 2026