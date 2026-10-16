Возле музея "Арсенал" в Риге ведется перестройка улицы - что надо знать жителям

Строительные работы по обновлению внутренних помещений художественного музея "Арсенал" продолжаются по графику. Сейчас ведутся перепланировка помещений, реставрация лестниц, обустройство теплового узла, сооружение шахты лифта и конструкции для генератора, работы на крыше, прокладка водопровода, бытовой канализации, электрических и слаботочных сетей, а также реставрация исторической кладки. Параллельно устанавливаются сложные инженерные системы – вентиляция, отопление, климат-контроль и автоматизированная система распыления водяного тумана. Обновленное здание "Арсенала" планируется передать музею во второй половине следующего года, а открыть двери для посетителей музей намерен весной 2028 года.