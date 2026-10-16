Возле музея "Арсенал" в Риге ведется перестройка улицы - что надо знать жителям
В рамках продолжающегося II этапа реконструкции художественного музея "Арсенал" ведется перестройка улицы Торня и ее перекрестков. Чтобы безопасно завершить оставшиеся работы, вводятся существенные ограничения движения. Об этом сообщает заказчик строительных работ – государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).
Вместе с "Арсеналом" отремонтируют и все вокруг
Параллельно с обустройством внутренних помещений исторического здания приводится в порядок уличная инфраструктура. На данный момент завершено мощение перекрестка с улицей Ноликтавас, после чего последуют работы по обустройству освещения. В октябре планируется подключить дождевую канализацию на перекрестке у Банка Латвии на площади Пилс.
С 19 октября по 6 ноября перекресток на площади Пилс у Банка Латвии будет частично закрыт. Работы будут проводиться последовательно: сначала закроют одну половину перекрестка, затем другую. Движение автомобилей и другого транспорта на этом участке будет перенаправлено по параллельной улице Ноликтавас.
VNĪ призывает водителей и жителей города соблюдать установленные дорожные знаки, учитывать временные затруднения движения и пользоваться объездными маршрутами.
Все работы по реконструкции и благоустройству улицы Торня планируется завершить, а обновленную улицу сдать в эксплуатацию весной–летом следующего года, когда установятся подходящие для завершения работ погодные условия.
Как продвигается реконструкция художественного музея "Арсенал"
Строительные работы по обновлению внутренних помещений художественного музея "Арсенал" продолжаются по графику. Сейчас ведутся перепланировка помещений, реставрация лестниц, обустройство теплового узла, сооружение шахты лифта и конструкции для генератора, работы на крыше, прокладка водопровода, бытовой канализации, электрических и слаботочных сетей, а также реставрация исторической кладки. Параллельно устанавливаются сложные инженерные системы – вентиляция, отопление, климат-контроль и автоматизированная система распыления водяного тумана. Обновленное здание "Арсенала" планируется передать музею во второй половине следующего года, а открыть двери для посетителей музей намерен весной 2028 года.
Читайте продолжение после рекламы
В 2021 году под руководством VNĪ завершился первый этап реконструкции "Арсенала", включавший обновление фасада, реставрацию окон и обустройство гидроизоляции фундамента.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Риге из-за ремонта меняют движение у Вантового моста и Национального театра.