Бывшую сотрудницу больницы уже восемь лет преследует ее старый пациент
Фото: Shutterstock
Хотя женщина больше не работает в этой больнице и уже не живет в Риге, избавиться от внимания бывшего пациента ей так и не удалось.
В Латвии

Бывшую сотрудницу больницы уже восемь лет преследует ее старый пациент

Отдел новостей

TV3 / Otkrito.lv

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Бывшую медицинскую работницу уже восемь лет преследует мужчина, за которым она когда-то ухаживала как за пациентом. Он терроризирует женщину сообщениями сексуального характера, сообщает передача "Bez Tabu" на телеканале TV3.

Их пути пересеклись восемь лет назад в одной из больниц Риги. По словам пострадавшей, мужчина еще тогда, будучи пациентом, вел себя неадекватно и навязчиво: предлагал ей жить вместе и даже позволял себе прикасаться к ней против ее воли.

Хотя женщина больше не работает в этой больнице и уже не живет в Риге, избавиться от внимания бывшего пациента ей так и не удалось. Когда-то мужчина сумел узнать ее номер телефона, но из-за постоянных непристойных сообщений ей пришлось его сменить.

Однако преследователь продолжает писать ей в социальных сетях. На протяжении восьми лет он отправляет грубые и непристойные сообщения, предлагает интимную близость, требует прислать обнаженные фотографии и подробно описывает сексуальные действия, которые хотел бы с ней совершить.

Ситуация обострилась настолько, что мужчина начал без разрешения публиковать фотографии пострадавшей в своих профилях в социальных сетях.

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