Бывшую сотрудницу больницы уже восемь лет преследует ее старый пациент

Их пути пересеклись восемь лет назад в одной из больниц Риги. По словам пострадавшей, мужчина еще тогда, будучи пациентом, вел себя неадекватно и навязчиво: предлагал ей жить вместе и даже позволял себе прикасаться к ней против ее воли.