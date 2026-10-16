Бывшую сотрудницу больницы уже восемь лет преследует ее старый пациент
Бывшую медицинскую работницу уже восемь лет преследует мужчина, за которым она когда-то ухаживала как за пациентом. Он терроризирует женщину сообщениями сексуального характера, сообщает передача "Bez Tabu" на телеканале TV3.
Их пути пересеклись восемь лет назад в одной из больниц Риги. По словам пострадавшей, мужчина еще тогда, будучи пациентом, вел себя неадекватно и навязчиво: предлагал ей жить вместе и даже позволял себе прикасаться к ней против ее воли.
Хотя женщина больше не работает в этой больнице и уже не живет в Риге, избавиться от внимания бывшего пациента ей так и не удалось. Когда-то мужчина сумел узнать ее номер телефона, но из-за постоянных непристойных сообщений ей пришлось его сменить.
Однако преследователь продолжает писать ей в социальных сетях. На протяжении восьми лет он отправляет грубые и непристойные сообщения, предлагает интимную близость, требует прислать обнаженные фотографии и подробно описывает сексуальные действия, которые хотел бы с ней совершить.
Ситуация обострилась настолько, что мужчина начал без разрешения публиковать фотографии пострадавшей в своих профилях в социальных сетях.