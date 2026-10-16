Из аэропорта Риги в центр города можно будет уехать на поезде. Но когда?

Компания также отвечает за строительство железнодорожной насыпи от района улицы Маза Грамздас до путепровода на Карля Улманя гатве, строительство самого путепровода и инфраструктуры до улицы Золитудес, а также сопутствующие работы. На эту часть проекта выделено 133,26 млн евро, в том числе 113,27 млн евро из Фонда сплочения ЕС и 19,99 млн евро из государственного бюджета.