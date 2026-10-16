Из аэропорта Риги в центр города можно будет уехать на поезде. Но когда?
Рижский аэропорт планируют соединить железной дорогой с Центральным вокзалом, а существующие пути до Огре - модернизировать. На проект выделено 264,18 млн евро. Работы планируют завершить до 31 декабря 2029 года.
Для реализации проекта за счет фондов Европейского союза государственное предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) 27 августа 2026 года заключило договор с Центральным агентством финансов и договоров. Работы будут проводить совместно с компанией Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL), которая отвечает за латвийскую часть инфраструктуры Rail Baltica.
Как аэропорт соединят с центром Риги
От станции Rail Baltica в Рижском аэропорту до остановочного пункта Иманта построят новую железнодорожную ветку с шириной колеи 1520 мм. Одновременно модернизируют существующие участки Иманта - Рижский центральный вокзал и Рижский центральный вокзал - Огре.
Между аэропортом и центром города планируется запустить поезд, который будет курсировать в обоих направлениях. Сначала новое соединение включат в существующую железнодорожную сеть с колеей 1520 мм, а в будущем планируют связать его с основной линией Rail Baltica.
В рамках проекта также обустроят инфраструктуру возле строящейся станции в аэропорту, необходимую для приема пассажиров и движения поездов.
Что изменится на существующей железной дороге
Проект предусматривает модернизацию действующей электрифицированной сети и расширение электрифицированных участков. Среди его целей - повышение безопасности движения поездов и пассажиров, а также улучшение качества обслуживания и комфорта поездок.
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Кроме того, инфраструктура на участке от аэропорта через Центральный вокзал до Огре должна повысить возможности железной дороги для военных перевозок и укрепить транспортную инфраструктуру, необходимую для обороны.
Ожидается, что новое соединение и обновление существующих путей сделают поезд более доступным для повседневных поездок. Это также должно облегчить поездки на работу, улучшить сообщение между регионами и способствовать сокращению автомобильных выбросов и риска дорожных аварий.
За какие работы отвечает Latvijas dzelzceļš
LDz построит ветку с колеей 1520 мм от станции Rail Baltica в аэропорту до Иманты и модернизирует участки от Иманты до Центрального вокзала и далее до Огре в направлении Айзкраукле.
Совместно с EDzL и строителями Rail Baltica предприятие также выполнит работы по устройству контактной сети, сигнализации и путей на Центральном вокзале. Эти системы объединят северную и южную части станции и обеспечат возможность пассажирских перевозок в ее южной части.
На перечисленные работы предусмотрено 130,91 млн евро. Из них 111,28 млн евро поступят из Фонда сплочения ЕС, а 19,64 млн евро - из государственного бюджета.
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За какие работы отвечает Eiropas Dzelzceļa līnijas
Согласно договору о сотрудничестве с LDz от 5 декабря 2025 года, EDzL обеспечит готовность здания станции Rail Baltica в аэропорту и связанной с ней инфраструктуры к обслуживанию пассажиров и движению поездов.
Компания также отвечает за строительство железнодорожной насыпи от района улицы Маза Грамздас до путепровода на Карля Улманя гатве, строительство самого путепровода и инфраструктуры до улицы Золитудес, а также сопутствующие работы. На эту часть проекта выделено 133,26 млн евро, в том числе 113,27 млн евро из Фонда сплочения ЕС и 19,99 млн евро из государственного бюджета.
Финансирование и сроки
Общий бюджет проекта составляет 264 176 808 евро. Финансирование Фонда сплочения ЕС составит 224 550 286 евро, государственное софинансирование - 39 626 522 евро.
Проект реализуется в рамках программы политики сплочения ЕС на 2021-2027 годы по направлению развития железнодорожной инфраструктуры и повышения энергоэффективности общественных пассажирских перевозок. Завершить предусмотренные работы планируют до 31 декабря 2029 года.