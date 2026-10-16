Больше не придется искать скидки: появился инструмент, который поможет покупать в интернете дешевле
Технологии могут сделать покупки в интернете не только значительно быстрее и проще, но и дешевле. Google внедрил новый инструмент для покупок на основе искусственного интеллекта, который позволяет собирать в одном месте приглянувшиеся товары, отслеживать изменения цен и находить самые выгодные предложения.
Новый инструмент Universal Cart, или универсальная корзина покупок, позволяет сохранять в одном месте товары из разных интернет-магазинов. Это означает, что больше не придется создавать отдельный список желаний на каждом сайте или регулярно проверять, не снизилась ли цена на понравившийся товар.
Например, если в одном интернет-магазине вы присмотрели новую обувь, а в другом – телефон, оба товара можно будет добавить в одну общую корзину. Искусственный интеллект Google будет отслеживать изменения цен и сообщать, когда какой-либо товар подешевеет или вновь появится в продаже.
Но это еще не все. Новый инструмент также поможет находить промокоды и самые выгодные предложения, экономя время покупателя. Кроме того, он сможет учитывать различные преимущества платежных карт и предложения программ лояльности, помогая выбрать наиболее выгодный способ оформления покупки.
Когда покупатель решит приобрести выбранные товары, оформить покупку можно будет с помощью Google Pay, если конкретный продавец поддерживает такую возможность. В противном случае пользователь сможет перейти на сайт соответствующего интернет-магазина и завершить покупку там.
Google планирует интегрировать новый инструмент для покупок и в другие свои сервисы, в том числе YouTube и Gmail. В будущем это позволит сохранять интересующие товары не только из интернет-магазинов, но и с других платформ, где пользователи замечают привлекательные для себя предложения. Пока Universal Cart доступен только в США, и неизвестно, когда новинка может появиться в Латвии.
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