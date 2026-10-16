Больше не придется искать скидки: появился инструмент, который поможет покупать в интернете дешевле

Google планирует интегрировать новый инструмент для покупок и в другие свои сервисы, в том числе YouTube и Gmail. В будущем это позволит сохранять интересующие товары не только из интернет-магазинов, но и с других платформ, где пользователи замечают привлекательные для себя предложения. Пока Universal Cart доступен только в США, и неизвестно, когда новинка может появиться в Латвии.