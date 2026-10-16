Миллионный проект ELVI: в Берги откроются магазин и кулинарный цех

По словам члена правления ELVI Latvija Лайлы Вартукаптейне, значительную часть кулинарной продукции и выпечки будут готовить на месте. В ассортимент также войдут мясо, свежая рыба, деликатесы и товары повседневного спроса. Подбором вин и других напитков занимался сомелье, президент Латвийской ассоциации сомелье Янис Калькис.