Сеть ELVI вложит миллион евро в открытие нового торгового объекта в Берги (иллюстративное фото).
В Латвии
Сегодня 15:07
Миллионный проект ELVI: в Берги откроются магазин и кулинарный цех
В конце ноября в Берги планируют открыть новый магазин ELVI по адресу: Сигулдское шоссе, 8. В развитие объекта вложат около 1 млн евро. В магазине и расположенном рядом производственном цехе создадут в общей сложности 37 рабочих мест.
По словам члена правления ELVI Latvija Лайлы Вартукаптейне, значительную часть кулинарной продукции и выпечки будут готовить на месте. В ассортимент также войдут мясо, свежая рыба, деликатесы и товары повседневного спроса. Подбором вин и других напитков занимался сомелье, президент Латвийской ассоциации сомелье Янис Калькис.
Инвестиции направят на переоборудование помещений, приобретение производственного и торгового оборудования, формирование ассортимента и настройку систем для работы магазина. Управлять им будет крупнейший франчайзинговый партнер ELVI - компания Vita Mārkets.