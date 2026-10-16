Пострадавшая в тяжелой аварии Дана ищет мужчину в зеленой куртке, снявшего на видео убегающего водителя

После столкновения Дана находилась в шоковом состоянии и позвонила мужу, который в тот момент был в Салдусе. Дорога к жене показалась ему необычно долгой, поскольку он не понимал, что произошло. Во время видеозвонка он увидел жену в слезах и ее сильно разбитый автомобиль.