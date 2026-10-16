Пострадавшая в тяжелой аварии Дана ищет мужчину в зеленой куртке, снявшего на видео убегающего водителя
Тяжелая авария у съезда на улицу Лачплеша изменила жизни нескольких человек. Пострадавшая Дана до сих пор восстанавливается после полученных травм, а пережитое вновь и вновь всплывает в ее памяти.
Теперь женщина и ее близкие пытаются найти мужчину в зеленой куртке, который после столкновения снял на видео и сфотографировал скрывшегося с места происшествия водителя BMW. Об этом сообщает программа Sadursme 360 на телеканале 360TV.
Дана вспоминает, что BMW внезапно появилась перед ней. Автомобиль на большой скорости пересек зеленую зону и врезался в машину, которой управляла женщина.
"Я помню только этот момент, решетку BMW и фары, и все. А в следующий момент уже кричала: "Помогите!", - вспоминает она.
Женщина до сих пор не понимает, как такая авария могла произойти в месте, где автомобили вообще не должны двигаться. По ее словам, водитель BMW должен был продолжить путь вниз по мосту, но вместо этого поехал прямо через зеленую зону.
После столкновения Дана находилась в шоковом состоянии и позвонила мужу, который в тот момент был в Салдусе. Дорога к жене показалась ему необычно долгой, поскольку он не понимал, что произошло. Во время видеозвонка он увидел жену в слезах и ее сильно разбитый автомобиль.
Женщина продолжает восстанавливаться после травм
В аварии Дана получила несколько повреждений: раны и ссадины, травмы локтя и плеча. Ремень безопасности оставил следы на теле. Женщина также вспоминает осколки стекла, которые медики извлекали из ран во время лечения.
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Последствия аварии не ограничиваются физическими травмами - звуки, образы и ощущения, связанные с произошедшим, до сих пор возвращаются в ее памяти.
Ищут мужчину в зеленой куртке
Дана и ее близкие надеются найти очевидца, который снял на видео и сфотографировал скрывшегося водителя. Женщина помнит, что на мужчине была зеленая куртка. После аварии он подошел к ней и сообщил, что зафиксировал произошедшее и передаст материалы полиции.
"Он сказал мне: "Все в порядке, он снят на видео, его сфотографировали со всех сторон", - рассказывает Дана.
Связаться удалось с другим очевидцем, который также побежал вслед за скрывшимся водителем. Однако мужчину в зеленой куртке пока найти не удалось. Родные пострадавшей хотят поблагодарить его за помощь в трудный момент.
Мужчину, который в понедельник утром, 12 октября, примерно с 8:55 до 9:00 снимал убегавшего водителя, просят связаться с Карлисом по телефону 25422570 или обратиться в Госполицию по номеру 112.