В Москве открыли памятник легендарному танцовщику Марису Лиепе - он представлен в образе полководца
В Москве появился новый памятник Марису Лиепе - знаменитому уроженцу Риги, которого считают одним из величайших артистов балета XX века.
15 октября 2026 года в Москве открыли памятник Марису Лиепе - выдающемуся артисту балета, педагогу и киноактеру. Торжественная церемония состоялась в сквере Арама Хачатуряна в Брюсовом переулке и была приурочена к 90-летию со дня рождения танцовщика.
Вместо традиционного парадного портрета скульптор выбрал один из самых известных образов артиста - римского полководца Красса из балета Арама Хачатуряна "Спартак". Именно эта роль стала одной из вершин сценической карьеры Лиепы и принесла ему широкую известность.
Бронзовая фигура изображает танцовщика в полный рост. Рядом с ним стоят две маленькие балерины с корзиной роз, словно пришедшие поздравить артиста после спектакля. В композиции использованы также гранит и сталь, напоминающая театральные зеркала.
Рукавишников рассказал, что лично с Лиепой знаком не был, однако видел его на сцене еще в молодости. Особенно сильное впечатление на него произвел именно Красс в "Спартаке".
Скульптор признался, что хотел создать искренний и нестандартный памятник, который передавал бы не только внешность артиста, но и его сценический характер.
На открытии присутствовали дети артиста - Андрис и Илзе Лиепа, а также представители культурного сообщества и другие известные гости. Дочь танцовщика Илзе Лиепа, обращаясь к собравшимся, подчеркнула, что главное в этой истории - любовь и память об отце. "Главное слово здесь - любовь… Свет звезды этого человека, а он свою жизнь понимал как служение, не перестает светить", - сказала она.
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От Риги до Большого театра
Марис-Рудольф Лиепа родился в Риге 27 июля 1936 года. С детства он был связан с музыкой и театром: пел в детском хоре, а в семь лет поступил в балетную студию. Позже она стала частью Рижского хореографического училища.
В 1953 году талантливый юноша продолжил обучение в Московском хореографическом училище, которое окончил с отличием. Сначала он недолго выступал на родине, затем получил приглашение в Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Настоящая всесоюзная и международная слава пришла к Лиепе после перехода в Большой театр в 1960 году. Он стал одним из ведущих артистов труппы, прославившись не только виртуозной техникой, но и ярким драматическим даром.
Особое место в его творческой биографии занял Красс в "Спартаке" в постановке Юрия Григоровича 1968 года. Среди других известных партий Лиепы - Базиль в "Дон Кихоте", граф Альберт в "Жизели" и Ромео в "Ромео и Джульетте".
После ухода со сцены Большого театра артист продолжил работать в искусстве, занимался постановками и преподаванием, передавая свой опыт молодым танцовщикам.
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Марис Лиепа умер в 1989 году в возрасте 52 лет. Он похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.
В Риге памятник Марису Лиепе открыли еще в 2013 году
Москва - не единственный город, где увековечена память знаменитого рижанина. В самой Риге памятник Лиепе открыли 5 сентября 2013 года в рамках празднования 150-летия здания Латвийского национального театра оперы и балета.
Скульптура находится у городского канала, рядом с мостиком между Оперным театром и Латвийским университетом. Ее создание стало подарком Риге от меценатов Бориса и Инары Тетеревых.
Рижский монумент заметно отличается от московского. Вместо реалистичного изображения артиста в театральном костюме здесь представлена пятиметровая фигура танцовщика в классической балетной позиции attitude. Скульптуру создали эстонские художники Яан Тоомик и Йири Оявер, а архитектурой занимались эстонский архитектор Питер Пере и латвийский архитектор Юрис Гертманис. Работа над проектом заняла почти два года. Монумент выполнен из нержавеющей стали и установлен на сером гранитном постаменте.