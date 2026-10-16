В Москве открыли памятник легендарному танцовщику Марису Лиепе - он представлен в образе полководца

На открытии присутствовали дети артиста - Андрис и Илзе Лиепа, а также представители культурного сообщества и другие известные гости. Дочь танцовщика Илзе Лиепа, обращаясь к собравшимся, подчеркнула, что главное в этой истории - любовь и память об отце. "Главное слово здесь - любовь… Свет звезды этого человека, а он свою жизнь понимал как служение, не перестает светить", - сказала она.