Праздничные вкусы возвращаются в Lidl: на полках магазинов вновь доступны продукты линеек Deluxe и Favorina, а также итальянская праздничная выпечка

«Люди начинают готовиться к праздникам заранее. Одни выбирают продукты с более длительным сроком годности, другие стремятся открыть для себя новинки сезона, которые позже можно будет предложить гостям или подарить. Поэтому мы вводим праздничный ассортимент в магазинах постепенно. Первые товары появились на полках уже на этой неделе, а по мере приближения Рождества выбор будет становиться все шире», – отмечает руководитель проектов по коммуникации «Lidl Latvija» Иева Терезе Гашпуйте.