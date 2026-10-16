Праздничные вкусы возвращаются в Lidl: на полках магазинов вновь доступны продукты линеек Deluxe и Favorina, а также итальянская праздничная выпечка
С наступлением холодов приближаются и праздники, и на полках магазинов Lidl уже появились первые товары из рождественского ассортимента. Покупателям доступны деликатесы бренда Deluxe, праздничные сладости Favorina, а также традиционные итальянские кексы панеттоне и пандоро.
«Люди начинают готовиться к праздникам заранее. Одни выбирают продукты с более длительным сроком годности, другие стремятся открыть для себя новинки сезона, которые позже можно будет предложить гостям или подарить. Поэтому мы вводим праздничный ассортимент в магазинах постепенно. Первые товары появились на полках уже на этой неделе, а по мере приближения Рождества выбор будет становиться все шире», – отмечает руководитель проектов по коммуникации «Lidl Latvija» Иева Терезе Гашпуйте.
«Deluxe» – для изысканного наслаждения и праздничного стола
Одна из самых ожидаемых сезонных линеек – «Deluxe». Продукты этого бренда бывают доступны в магазинах всего несколько раз в год, накануне наиболее значимых праздников, поэтому их появление на полках – один из признаков приближения праздничного сезона.
В этом году рождественский ассортимент «Deluxe» объединит уже полюбившиеся покупателям продукты и удивит новыми изысканными вкусами. В магазинах будут представлены ставшие фаворитами покупателей трюфельные деликатесы, карпаччо из говядины, различные сыры, рыбные деликатесы и морепродукты, сыровяленые мясные изделия, паштеты, орехи и сладости. Ассортимент также пополнится новинками для праздничного стола.
Линейка «Deluxe» отличается изысканными вкусами и ингредиентами, которые подходят для приготовления особых праздничных блюд, при этом сохраняя характерный для «Lidl» баланс качества и доступной цены. Для праздничного стола подойдут белоногие креветки «Deluxe» за 9,99 евро или филе дикой кеты за 12,99 евро. Разнообразить праздничное меню помогут и другие деликатесы, например мясное ассорти за 4,49 евро.
«Favorina» – для сладкого Рождества
Праздничное настроение создает и возвращение ассортимента «Favorina» на полки магазинов «Lidl». Вниманию покупателей представлен широкий выбор сезонных сладостей: пипаркукас, изысканные марципановые лакомства, различные сладости в шоколаде, хрустящее печенье, леденцы в форме трости и другие лакомства.
Например, мягкие пряники-пипаркукас «Favorina» в сахарной глазури (200 г) будут стоить 1,99 евро, а песочное печенье (600 г) – 2,49 евро.
В продуктах «Favorina» используется только какао, сертифицированное по стандарту «Fairtrade». Сертификат подтверждает, что при выращивании, производстве или получении продукции соблюдаются строгие социальные, экономические и экологические стандарты. Таким образом, в ассортименте праздничных сладостей внимание уделяется не только вкусу и разнообразию, но и ответственному производству.
До 17 видов панеттоне и пандоро
В этом году особое внимание уделено популярной у покупателей итальянской праздничной выпечке – от классических вариантов до изделий с шоколадом и различными кремовыми начинками.
«Интерес к панеттоне и пандоро растет с каждым годом, поэтому мы расширяем ассортимент этой категории. В предстоящем праздничном сезоне покупателям будут доступны до 10 видов выпечки – от традиционных рецептов до самых необычных вкусовых сочетаний. В ассортимент также войдет безглютеновый панеттоне. Наша цель – чтобы как можно больше покупателей нашли вариант по своему вкусу», – рассказывает руководитель проектов по коммуникации «Lidl Latvija» Иева Терезе Гашпуйте.
Все 17 видов панеттоне и пандоро не появятся на полках магазинов одновременно. Ассортимент будет постепенно расширяться вплоть до праздников.
Классический мини-кекс пандоро «Favorina» стоит 1,29 евро, а 100-граммовый пандоро «Deluxe» с фисташковым кремом – 1,49 евро. Тем, кто предпочитает более насыщенный вкус, предлагается панеттоне «Deluxe» весом 750 г с карамельным кремом за 8,99 евро.
Эти кексы отлично подойдут не только для рождественского стола. Благодаря длительному сроку хранения их можно купить заранее и наслаждаться ими как в преддверии Рождества, так и непосредственно в праздничные дни.