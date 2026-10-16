Пенсия зависит и от экономики страны. Эксперт предупредил о рисках для работающих жителей Латвии
Будущая пенсия зависит не только от того, сколько лет человек проработал, но и от зарплат, занятости и состояния экономики страны, объясняет председатель правления SEB Life and Pension Baltic SE Арнолдс Чулкстенс. По его оценке, сокращение числа работающих может замедлить рост пенсионного капитала, поэтому тем, кто еще не вышел на пенсию, важно понимать, как формируются их накопления.
Как экономика влияет на будущую пенсию
Пенсии часто воспринимают исключительно как вопрос социальной политики. Однако коэффициент, с помощью которого пересчитывают пенсионный капитал первого уровня, во многом отражает состояние экономики Латвии. Когда больше людей работает, растут зарплаты и социальные взносы, увеличивается и капитал для будущих пенсий. Если экономика развивается медленнее, возможности для его роста тоже сокращаются, объясняет Арнолдс Чулкстенс.
Последние годы были особенно благоприятными. С 2023 по 2025 год пенсионный капитал первого уровня в результате ежегодного перерасчета увеличивался в среднем на 12,4% в год. Этому способствовали быстрый рост зарплат - в среднем на 9,8% в год за тот же период - и стабильная ситуация на местном рынке труда, в том числе трудоустройство жителей Украины. Однако эти показатели относятся к конкретному периоду и не гарантируют, что такой темп сохранится в будущем.
Работающих становится меньше, пенсионеров - больше
Главный вызов для будущих пенсий - не отдельный неудачный год в экономике, а изменение численности населения. Работающих становится меньше, а пенсионеров - больше.
Согласно приведенным в материале данным Eurostat, в ближайшие годы численность жителей Латвии трудоспособного возраста сократится в среднем на 7,6%, а число пенсионеров увеличится на 3,5%. При этом миграция существенно не изменит ситуацию: число приезжающих и уезжающих будет примерно сопоставимым, с тенденцией к превышению оттока над притоком. Это означает, что меньшему числу работающих придется обеспечивать выполнение все большего объема социальных обязательств.
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Повышение рождаемости не сможет быстро решить эту проблему. Дети, которые рождаются сегодня, выйдут на рынок труда лишь примерно через 20 лет.
Ожидается также, что зарплаты будут расти медленнее. Основой для их повышения станет рост производительности труда - примерно на 2% в год. С учетом прогнозируемой инфляции в 2-3% общий рост средней зарплаты может составить около 4-5% в год. По оценкам автора, в таких условиях пенсионный капитал первого уровня тоже будет увеличиваться медленнее - примерно на 2,5-3,5% в год.
Почему для будущей пенсии важны все три уровня
Сейчас основную часть пенсий обеспечивает первый уровень пенсионной системы. Быстрый рост пенсионного капитала в последние годы может создавать впечатление, что и в будущем этого будет достаточно. Однако уже в ближайшие 10-15 лет демографические изменения могут существенно повлиять на ситуацию.
По приведенным в материале прогнозам, в будущем первый уровень может обеспечивать лишь 25-30% дохода, который человек получал до выхода на пенсию. Сейчас этот показатель составляет около 50%. Поэтому возрастает значение второго и третьего пенсионных уровней. Вместе с первым они, по оценкам автора, могли бы обеспечить 60-70% дохода, получаемого до пенсии.
При этом накопления на разных уровнях формируются по-разному. Первый уровень в основном зависит от численности работающих, зарплат в стране и поступающих социальных взносов. Накопления второго и третьего уровней инвестируются на финансовых рынках, поэтому их стоимость зависит от результатов этих вложений.
Какую доходность показали пенсионные планы
Результаты последних лет показывают, что инвестиции могут заметно увеличивать пенсионные накопления. Согласно приведенным данным manapensija.lv, в 2023-2025 годах средняя годовая доходность планов высокого риска на втором пенсионном уровне составила 12,29%, а планов низкого риска - 5,85%. Средневзвешенная доходность участников второго уровня достигла 11,25% в год.
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На третьем пенсионном уровне планы высокого риска за тот же период показали среднюю доходность 11,53% в год, а планы низкого риска - 6,27%. Средневзвешенная доходность участников третьего уровня составила 9,37% в год. В расчет включены все планы второго и третьего уровней за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.
В исходном материале планы высокого риска указаны как оптимальные для людей до 50-55 лет, а планы низкого риска - за два-три года до выхода на пенсию. Выбор плана важен, поскольку от него зависит, как будут инвестироваться накопления и насколько сильно их стоимость может колебаться.
Средняя инфляция в Латвии за 2023-2025 годы составляла 4,6% в год. Таким образом, средняя доходность как высокорисковых, так и низкорисковых планов обоих уровней за этот период превысила инфляцию. Это не означает, что такие результаты обязательно повторятся, но показывает, насколько заметно финансовые рынки могут влиять на размер пенсионных накоплений.
Предсказать будущую доходность инвестиций сложнее, чем демографические изменения. По приведенным в материале экспертным оценкам, в долгосрочной перспективе она может составлять около 5-7% в год при прогнозируемой инфляции в 2-3%. Поэтому при формировании накоплений важно выбирать пенсионный план с учетом своего возраста.
О пенсии нужно думать уже сегодня
Обсуждая пенсии, важно говорить и о том, от чего они зависят. Производительность труда, инвестиции, новые технологии и наличие работников касаются не только предпринимателей и экономистов. Все это влияет и на доходы будущих пенсионеров.
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Не менее важно сокращать теневую экономику. Неуплаченные социальные взносы отражаются не только на пенсии конкретного человека, но и на финансировании всей пенсионной системы.
Ежегодный перерасчет пенсионного капитала первого уровня - не просто изменение цифры. Это часть системы, которая связывает сегодняшнюю работу и социальные взносы с будущей пенсией. Понимание этой связи помогает осознаннее формировать накопления, в том числе используя второй и третий пенсионные уровни.