Пенсия зависит и от экономики страны. Эксперт предупредил о рисках для работающих жителей Латвии

Последние годы были особенно благоприятными. С 2023 по 2025 год пенсионный капитал первого уровня в результате ежегодного перерасчета увеличивался в среднем на 12,4% в год. Этому способствовали быстрый рост зарплат - в среднем на 9,8% в год за тот же период - и стабильная ситуация на местном рынке труда, в том числе трудоустройство жителей Украины. Однако эти показатели относятся к конкретному периоду и не гарантируют, что такой темп сохранится в будущем.