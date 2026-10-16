Во время школьных каникул будет отменен ряд рейсов региональных автобусов
Во время осенних школьных каникул, с 19 по 23 октября, в обслуживаемых предприятием VTU Valmiera региональных автобусных маршрутах в окрестностях Лимбажи, Сигулды и Саулкрасты ожидаются изменения – часть рейсов временно отменят, а другие возобновят.
Как сообщили на предприятии, в течение каникулярной недели изменения затронут маршруты, отправляющиеся с автовокзалов Саулкрасты, Сигулды, Лимбажи и Риги, а также с ряда других остановок. Пассажирам следует учитывать, что отдельные рейсы в этот период выполняться не будут, однако одновременно на других маршрутах движение возобновится.
В Саулкрастском крае во время каникул по рабочим дням (с понедельника по пятницу) будут отменены следующие рейсы: в 7.20 по маршруту "Станция Саулкрасты – Межвиди – Бранкшас – станция Саулкрасты"; в 15.45 по маршруту "Станция Саулкрасты – Межвиди – Ритини – Дарзини – станция Саулкрасты".
Пассажиров призывают перед поездкой проверять актуальное расписание автобусов. С полным списком отмененных и возобновленных рейсов можно ознакомиться на официальном сайте VTU Valmiera.