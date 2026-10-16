Во время школьных каникул будет отменен ряд рейсов региональных автобусов

Как сообщили на предприятии, в течение каникулярной недели изменения затронут маршруты, отправляющиеся с автовокзалов Саулкрасты, Сигулды, Лимбажи и Риги, а также с ряда других остановок. Пассажирам следует учитывать, что отдельные рейсы в этот период выполняться не будут, однако одновременно на других маршрутах движение возобновится.