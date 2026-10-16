В Лиепае из-за съемок сериала "Девушка с татуировкой дракона" серьезно ограничат движение

Мост полностью закроют для транспорта, а автобусы общественного транспорта направят в объезд. С 8:00 19 октября до 20:00 20 октября мост будет закрыт также для пешеходов и велосипедистов. Чтобы пешеходы могли попасть с одного берега канала Кароста на другой, организаторы бесплатно предоставят специальные автобусы, которые будут курсировать в объезд. Информация об этом будет размещена у обоих концов моста. 21 октября с 6:00 до 20:00 возможны кратковременные ограничения для пешеходов и велосипедистов.