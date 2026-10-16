В Лиепае из-за съемок сериала "Девушка с татуировкой дракона" серьезно ограничат движение
С 19 по 22 октября в Лиепае будут снимать международный сериал "Девушка с татуировкой дракона". На время съемок в разных частях города введут ограничения движения, в том числе полностью закроют для транспорта мост Оскара Калпака. Изменения затронут также общественный транспорт, пешеходов и велосипедистов.
Сериал снимает британская компания Left Bank Pictures, известная по проектам "Корона" и "Департамент Q". Экранизация основана на серии книг "Миллениум" шведского писателя Стига Ларссона. Мост Оскара Калпака и часть старого города выбраны в качестве важных съемочных локаций.
Где и когда ограничат движение
Мост Оскара Калпака и его окрестности - 19-21 октября
Мост полностью закроют для транспорта, а автобусы общественного транспорта направят в объезд. С 8:00 19 октября до 20:00 20 октября мост будет закрыт также для пешеходов и велосипедистов. Чтобы пешеходы могли попасть с одного берега канала Кароста на другой, организаторы бесплатно предоставят специальные автобусы, которые будут курсировать в объезд. Информация об этом будет размещена у обоих концов моста. 21 октября с 6:00 до 20:00 возможны кратковременные ограничения для пешеходов и велосипедистов.
Улицы Грауду и Паста - 19 и 22 октября
19 октября с 7:00 до 19:00 и 22 октября с 8:00 до 19:00 движение транспорта здесь закроют, за исключением оперативных служб. 22 октября с 8:30 до 16:00 изменятся маршруты общественного транспорта. Пешеходам и велосипедистам на отдельных участках улицы Грауду также могут временно ограничивать движение.
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Старая набережная - 22 октября
С 6:00 до 20:00 будет закрыт для транспорта участок от улицы Ганибу до улицы Феникса. Для пешеходов и велосипедистов возможны кратковременные остановки движения.
Променад Лиепайского порта - 19, 20 и 22 октября
В районе отеля Promenade Hotel возможны кратковременные остановки движения пешеходов и велосипедистов продолжительностью до пяти минут. На улице Спикеру с 18 октября разместят съемочную технику.
Улица Пулвера - 21 октября
С 14:00 до 18:00 возможны кратковременные ограничения движения транспорта продолжительностью до 10 минут.
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Водителей, пешеходов и велосипедистов призывают заранее планировать маршруты, особенно при поездках в Каросту и обратно, и учитывать возможные задержки.
Расписание съемок и время ограничений могут меняться. Жителей просят следить за актуальными сообщениями, соблюдать дорожные знаки и указания регулировщиков.