"Надеюсь и верю": сын пропавшей в Гималаях латвийки не теряет надежды найти мать живой

"Я надеюсь, что ее спасли или, например, она находится в больнице либо где-то еще, откуда просто невозможно связаться с нами. Пока не будет веских доказательств обратного, я буду надеяться", - подчеркивает Эдуард. "Пока так, я буду верить. С надеждой жить легче, чем с осознанием того, что больше никогда не будет возможности встретиться".