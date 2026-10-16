"Надеюсь и верю": сын пропавшей в Гималаях латвийки не теряет надежды найти мать живой
Уже почти два месяца нет никаких известий о 52-летней жительнице Латвии Эвите Сарме, пропавшей после разрушительных наводнений и оползней в Гималаях. Ее сын продолжает поиски и надеется, что мать жива, несмотря на долгое отсутствие ответов.
После разрушительных наводнений и оползней, произошедших в Гималаях в конце августа, по-прежнему нет никаких известий о 33 гражданах Латвии, в том числе 52-летней Эвите Сарме. Ее сын Эдуард не прекращает поиски и продолжает надеяться, что мать удалось спасти и она жива, сообщает новостная служба Латвийского телевидения (LTV).
Как сообщалось ранее, природная катастрофа произошла утром 26 августа. В отличие от большинства латвийских паломников, которые к тому времени уже вернулись домой, Эвита вместе с небольшой группой, организованной туристической компанией Mighty Himalayas Trek, только направлялась к священной горе Кайлас. Когда началось бедствие, группа уже пересекла границу Непала и Китая и находилась на территории Тибета, однако до конечной цели так и не добралась.
"В одном из сообщений, которые Эвита прислала мне утром в среду, примерно за два часа до наводнения, она также упомянула, что это та самая поездка, которую она запланировала еще до рождения", - рассказал LTV сын пропавшей женщины Эдуард.
Последнее сообщение с фотографией мать отправила с китайской стороны границы. С тех пор Эдуард, который сейчас живет в Ирландии, пытается выяснить, что с ней произошло.
Он обращался в Министерство иностранных дел Латвии, посольство Латвии в Китае, посольство Китая в Латвии, а также в китайские спасательные службы. Однако конкретного ответа о судьбе матери до сих пор нет.
Несмотря на длительное ожидание и неопределенность, мужчина не собирается сдаваться.
Читайте продолжение после рекламы
"Я надеюсь, что ее спасли или, например, она находится в больнице либо где-то еще, откуда просто невозможно связаться с нами. Пока не будет веских доказательств обратного, я буду надеяться", - подчеркивает Эдуард. "Пока так, я буду верить. С надеждой жить легче, чем с осознанием того, что больше никогда не будет возможности встретиться".
52-летняя Эвита Сарма работала мастером гонгов, массажистом, ароматерапевтом и социальным педагогом.